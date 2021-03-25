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"Лучший способ опошлить звание – дать его всем": в сети раскритиковали новый указ Путина

Россияне уверены, что городами трудовой доблести во время Великой Отечественной войны были все города страны

Фото: Global Look Press

Владимир Путин согласился присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 12 российским городам и подписал соответствующий указ.

«Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести», - сказал президент.

Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область).

Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, «массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Предложить тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.

В соцсетях такое широкое распространение звания не понимают, потому что, по большому счету, претендовать на это звание может любой город страны, существовавший во время Великой Отечественной войны.

«Лучший способ опошлить награду - дать ее всем. Я восхищаюсь трудовым подвигом в годы войны жителей отмеченных Путиным городов. Но, может, тогда просто все города по атласу перечислить?» - пишет читатель.

«Сколько, интересно, зарабатывают трудящиеся в этих городах? Путин не интересовался?» - задает риторические вопросы россиянин.

«Город трудовой доблести» можно дать любому городу, существовавшему в 1941-1945 годы. Вот если бы сразу после этого деньги на строительство современных предприятий в городе для дальнейшего подъёма трудовой доблести выделяли! А так…» - звучит разумная мысль от москвича.

«А в деревнях растили хлеб. Пора делать почетный знак «Деревня-кормилец?» - звучит еще одно предложение.

«В чём тогда вообще смысл этого звания, если его все получают? Ну, как можно сравнить, например, Нижний Новгород (Горький), который произвёл треть всего вооружения во время ВОВ, треть танков, самолётов, все 100% грузовиков, половину подлодок, и всё прочее, и какое-нибудь Бологое или Алдан?» - не понимает читатель.

«Города трудовой доблести. В прошлом да. А сейчас только один супер-город трудовой коммерческой доблести - это Москва», - иронизирует житель регионов.

«12 городов, 12 месяцев, 12 апостолов, 12 подвигов Геракла, 12 стульев... Какая-то смесь эзотерики с Чашей Грааля, честное слово...» - цепляется за цифру россиянин.

«А что это даёт? Работы нет, зарплат нет, но герои?» - вопрошает уралец.

«Такое звание большинству бывших моногородов можно присвоить. Вон у нас в городе больше 100 лет каменный уголь в метановых шахтах добывали. А сейчас город стоит абсолютно забытый!» - пишет россиянин.

«Толку от этого звания? Только бы они проголосовали за «ЕдРо», - находит объяснение в политике сибиряк.

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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