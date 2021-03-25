"Застали врасплох": Главу Приморья, проверявшего строительство школы, встретил пьяный сторож

Главу Приморья Олега Кожемяко, решившего проверить строительство образовательного учреждения в Волчанце Партизанского района, встретил нетрезвый охранник.

О своем визите на строящийся объект глава региона заранее не сообщил. На видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора, пьяный сторож с трудом открывает ворота, при этом удержаться на ногах мужчине не удается. Свое состояние охранник объясняет тем, что у него выходной.

На самой стройплощадке глава региона не нашел других работников. В итоге власти решили расторгнуть договор с генподрядчиком.

«Мы направили документы этой организации на расторжение контракта. В дальнейшем она будет считаться недобросовестным исполнителем. Так относиться к работе, которую тебе доверяют, – сложно подобрать слова. Я б сказал, что по-хамски отнеслись, наплевательски. Это 18:30 было, рабочий день. Застали врасплох. Сегодня там уже директор на месте, сегодня там уже люди», – цитирует губернатора издание «Подъём».