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Всё, что нужно знать о франшизе

В современном франчайзинге вместе с правом на использование торговой марки и технологии покупается целый набор преимуществ

Фото: Global Look Press

В далёком 1851 году Исаак Зингер, фамилия которого красуется на антикварных швейных машинках, понял, что можно продавать права на ремонт и обслуживание своего оборудования другим предпринимателям, не теряя лицо, и попутно зарабатывая. Так появился франчайзинг.

В 2021 году франшизы мы видим везде. Кофейни, рестораны, частные детские сады, барбершопы, строительные фирмы, такси, квесты, центры лабораторной диагностики, маркетинговые агентства – всё это активно открывается предпринимателями, заключающими договор франчайзинга с более опытными и известными фирмами.

Справка

Купить франшизу означает приобрести право на использование торговой марки и технологии. Но в современном франчайзинге вместе с этим правом покупается целый набор преимуществ – от обучения ведению бизнеса до формирования индивидуальной рекламной стратегии.

Главный вопрос начинающего предпринимателя помимо «где взять деньги на старт»: что выгоднее – франшиза или свой бизнес с нуля. Однозначного ответа на него нет. Всё индивидуально. Но на первых местах среди преимуществ стоят готовая концепция и опыт специалистов. Ради них франчайзинговое предложение и выбирается.

Фото: Global Look Press

Готовая и, главное, проработанная идея способна облегчить вам трудную жизнь успешного бизнесмена. Не каждый может с нуля придумать что-то эффективное. А реализовать идею – и подавно. Тут и пригождается опыт профессионалов, которые и инструкцией снабдят, и подскажут, когда, что и где нужно делать.

Но заблуждаться тоже не стоит. Франшиза – это не панацея от работы. Любой бизнес, будь то производство зефирок для ресторанов, перепродажа украшений из Никарагуа, или просто продуктовый магазин у дома – это всегда вложения. Денег, времени и сил.

Никто не будет за вас делать работу. Это такой же бизнес, требующий полной отдачи. Поэтому важно воспринимать франчайзинг как полезный инструмент, который и время сэкономит, и риски снизит. Но не сделает вас богатым только потому что вы купили право на бренд. Увы, понимают это не все покупатели. Отсюда большое количество негативных отзывов в интернете.

Выбрать тоже непросто. Предложений на рынке России и СНГ более 3000, условия везде разные. Поэтому пользуйтесь во время поиска всеми инструментами. Знаете, что вам нужно – переходите на официальный сайт компании. Ещё не определились – заходите в каталог франшиз, выбирайте категорию, доступный для вас уровень вложений в старт и отсеивайте лишнее.

И самое главное – всегда связывайтесь с представителями франшизы, не ограничиваясь коммерческим предложением, подробно изучайте договор и уточняйте все детали до его подписания.

Теги: #бизнес

Рубрика: Общество

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