В столице в четверг, 9 сентября, облачно и до 20 градусов тепла
В День города, 11 сентября, синоптики обещают москвичам и гостям столицы комфортную погоду
В столице сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер западный, 6-11 м/c, местами с порывами до 15 м/c.
По данным синоптиков, такая же погода, но с небольшими дождями, сохранится и завтра, а в выходные температура воздуха может превысить отметку в 20 градусов.
В День города, 11 сентября, ожидается 17-20 градусов тепла и переменная облачность, в воскресенье будет 17-22 градусов с незначительными осадками.