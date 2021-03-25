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В столице в четверг, 9 сентября, облачно и до 20 градусов тепла

В День города, 11 сентября, синоптики обещают москвичам и гостям столицы комфортную погоду

Фото: АГН "Москва"

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер западный, 6-11 м/c, местами с порывами до 15 м/c.

По данным синоптиков, такая же погода, но с небольшими дождями, сохранится и завтра, а в выходные температура воздуха может превысить отметку в 20 градусов.

В День города, 11 сентября, ожидается 17-20 градусов тепла и переменная облачность, в воскресенье будет 17-22 градусов с незначительными осадками.



Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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