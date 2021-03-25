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В Москве кражам и убийствам предпочитают изнасилования и кибератаки

Столичная прокуратура раскрыла статистику преступлений за 8 месяцев 2021 года. Заметен резкий рост числа изнасилований

Фото: Global Look Press

Московская прокуратура отчиталась о статистике правонарушений за первые восемь месяцев 2021 года. Общая преступность снизилась незначительно, всего на 1,1% (до 95 905 случаев), однако по конкретным видам преступлений наблюдаются значительные колебания.

Так, реже стали убивать (-21,2%, всего 115 случаев), причинять тяжкий вред здоровью (-16,5%, всего 386 случаев), в том числе со смертельным исходом (-34,5%, всего 36 случай), а также совершать разбои (-26,9%, всего 231 случай) и грабежи (-26,3%, всего 1198 случаев). Число преступлений, связанных с мошенничеством, снизилось на 7,5%, до 27 093 случаев.

При этом намного больше стало изнасилований — 90 случаев (+32,4%), а также киберпреступлений (+12,1%, всего 38 169 случаев). В целом на 4,6% увеличилось число краж (до 40 401 случая), однако среди них стало меньше квартирных краж (-34,5%, всего 319 случаев) и автоугонов (-27,3%, всего 319 случаев).

Кроме того, в столице за восемь месяцев в дорожно-транспортных нарушениях погибли 92 человека (на 6,1%), а общее число квалифицируемых по статье 264 УК РФ нарушений ПДД снизилось на 8,3%, до 398 случаев.

Немного реже преступления в этом году совершают в общественных местах (-4,2%, всего 33 137 случаев), а также на улицах (-2,8%, всего 19 382 случая).

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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