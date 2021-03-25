Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Близкие высокопоставленных российских силовиков взяли под контроль частные охранные предприятия, получающие миллионы от государства. Одни становятся во главе ЧОПов вместо криминальных авторитетов, другие идут в бизнес уже будучи глубокими пенсионерами.

ЧОП с ними

В 2022 году рынок частных охранных служба России ждет юбилей. 11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». Эта дата стала профессиональным праздником — Днем сотрудников частных охранных агентств. Пик этого бизнеса приходился на конец нулевых, когда количество ЧОПов перевалило за 30 тыс. но с тех пор их число ежегодно сокращается. По данным МВД и СМИ, в настоящее время в РФ действует около 20 тыс. частных охранных предприятий.

Однако зарплаты в отрасли оставляют желать лучшего - судя по объявлений, сотрудникам ЧОПов готовы платить в среднем 40 тыс. рублей в Москве при среднем столичном заработке в 104,5 тыс. рублей. Отсюда следует и другая цифра - по данным Национального бюро кредитных историй, сотрудники охранных предприятий являются самыми закредитованными работниками в стране. В октябре 2020 года показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%.

Одна из главных проблем отрасли состоит в том, что государство монополизировало этот рынок, объясняет Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке, основатель ЧОП «Оскордъ».

— Они туда своих людей запихивают, принудительно заставляют заключать контракты. Раньше, когда я работал в охранном бизнесе, проводились открытые тендеры. Для этого крупные компании делали два-три опорных предприятия и не давали друг другу почивать на лаврах, конкурируя на госзакупках. Сейчас же де-факто существует куча ограничений для частного охранного бизнеса в пользу окологосударственных структур, - говорит Гудков.