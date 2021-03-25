Песков: российские единороги через два-три года будут стоить миллиарды долларов

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал о российских технологических компаниях, которые через пару лет будут стоить миллиарды долларов. Об этом он сообщил во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов, передает ТАСС.

По словам Пескова, за последние три года в стране вырос слой средних технологических компаний, которые способны предложить комплексные решения для социальной сферы.

«Это наши российские единороги, и они буквально через два-три года станут стоить уже миллиарды долларов. Кого-то уже купили крупные игроки, кто-то активно развивается. Но если раньше для организаций социальной сферы мы должны были покупать зарубежную технику, зарубежный софт, те же решения в области искусственного интеллекта (ИИ), то, посмотрите, сегодня на московской площадке тестируются несколько десятков решений», – заявил спецпредставитель президента.

Он добавил, что в 2018 году пять медицинских платформ получили инвестиции и каждая из них сегодня стоит сотни миллионов и способна на комплексные решения. В частности, он отметил проекты «Живое дыхание», «Хилби», Botkin AI.

Песков считает, что эти проекты готовы к внедрению на региональном уровне и готовы предоставлять совершенно другой уровень работы со здоровьем, здоровым образом жизни и медициной.