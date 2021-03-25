Данные пользователей на "Госуслугах" научились красть через поликлиники

В Сбербанке рассказали о новом способе, который мошенники теперь используют для получения доступа к сайту «Госуслуг». Пользователю приходит письмо, в котором сообщается, что он более не прикреплен к поликлинике и предлагается прикрепиться там заново через фейковый сайт.

«Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени госуслуг, что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки», — объясняет замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов РИА Новости, отмечая, что всё это делается в том числе под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.

Эксперт советует сообщать о подобных инцидентах в службу поддержки «Госуслуг», а также в экстренном порядке изменять пароль для входа на сайт, если мошенники смогли выманить у вас данные.

После кражи паролей злоумышленники, как правило, оформляют на них микрозаймы, при этом сам пользователь теряет доступ к порталу.