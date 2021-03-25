Звери с ограниченными возможностями: кто и зачем берет из приютов животных-инвалидов

Люди часто отказываются от животных-инвалидов, но есть и другие, для кого инвалидность или болезнь питомца не преграда. «Собеседник» собрал истории людей с большим сердцем, которые не отвернулись от кошек и собак с тяжелой судьбой.

Такса Лиля: онкология

У Елены Азановой из Красноярска в обычной квартире живут две кошки и четыре кота, все они подкидыши. У таксы Лили – онкология, она перенесла уже две операции и готовится к третьей, но Елена верит в хороший исход. Она взяла таксу из приюта.

– В приют для собак «Алькин дом» мы сдали несколько найденных на улице щенков и приходили, курировали их, – рассказывает Елена. – И вот однажды мы увидели эту таксу: шел дождь, Марина (хозяйка приюта. – Ред.) занесла коробку с ней в дом. Надо было видеть ее глаза... Мы не могли ее не взять.

До этого Лилю с огромной опухолью между передними лапами, которая мешала ей нормально передвигаться, выкинули на остановке. Собака потерла там сознание и чуть не попала под колеса машины, но ей повезло – ее заметили волонтеры. Они сразу отвезли собаку в клинику, где у нее вырезали раковой «шар», Марина из «Алькиного дома» взяла ее к себе без особой надежды на пристройство в семью. Но Елена не побоялась взять собаку с онкологией и не пожалела денег на вторую операцию, которая обошлась в 50 тысяч рублей. Сборов не объявляла, заплатила из своих сбережений. Она пенсионерка, но работает в Росгвардии на гражданской должности.

– Год понадобился на то, что собака стала общительной, научилась радоваться, играть с игрушками и другими животными, поверила людям, – говорит Елена.

На мой вопрос: будет ли она дальше бороться за жизнь Лили, она реагирует с удивлением: «А как иначе? Это мой друг. Будем обследоваться и лечиться». Лена уверена, что изменить отношение большинства к больным и животным-инвалидам можно, но для этого должно быть системное воспитание в школах и детсадах.

– В «Алькин дом» иногда приводят детские группы для общения с животными, – говорит она. – Но это делают единицы учителей. А чему учат детей мамы? Говорят «не трогай собаку» – «она злая, укусит» или «она заразная».