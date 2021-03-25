В Москве сегодня пасмурно и дождливо, до 14 градусов

До 14 градусов тепла ожидается в столице сегодня, местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в Москве будет 12-14 градусов тепла, ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление около 752 мм ртутного столба.

Завтра, 8 сентября, синоптики прогнозируют 9-11 градусов тепла в столице и в Московской области, а в четверг, 9 сентября, в регионе ожидается потепление до 15-17 градусов.