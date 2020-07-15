Павел Лобков о запретах: "Мы говорим о том, чтобы нам разрешили дышать"

К финалу дачного сезона один малоизвестный юрист взбудоражил общество советским постановлением про штрафы за хранение консервации в подвале дома. Всем, кто используют для хранения места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф от 2000 до 3000 рублей. За разъяснением, где хранить соленья, Sobesednik.ru обратился к известному ботанику, ведущему популярной в свои времена авторской программы «Растительная жизнь» Павлу Лобкову.

В юности его больше всего интересовала растительная жизнь. После окончания с красным дипломом биофака Ленинградского университета мысли Лобкова захватила журналистика. С тех пор известный НТВшник, обладатель ТЭФИ как лучший репортёр, режиссёр и документалист, а совсем недавно и ведущий итоговых новостей на телеканале «Дождь» Павел Лобков остаётся верный лишь себе. С августа 2021 года Лобков ведёт свой YouTube-канал «Моральный камертон». Смысл названия Лобков объяснил следующим образом: «Я хотел бы говорить о том, как мы меняемся, как нами манипулируют, и как мы манипулируем друг другом».

– Хранения чего, наркотиков? – не без иронии уточнил наш вопрос Павел Лобков. По его мнению, распухший от гигантских денег чиновничий аппарат разросся огромной армией контролёров с огромными же возможностями. – Представляете, летит по кварталу дрон и смотрит, у кого что на балконе, и тут же фиксирует номер квартиры...