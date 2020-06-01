Марина Яковлева: Власть в подвалы лезет

В разгар дачного сезона, с заготовками и вареньями актриса Марина Яковлева благополучно вернулась в столичную квартиру. Полной неожиданность для неё стала новость о том, что людям запретили хранить банки с домашними консервами в подвалах дома. Горожанам, что заставляют ими места общего пользования – в коридорах и на лестничных площадках так же грозит штраф в 3000 рублей. За советом, где теперь хранить соленья, Sobesednik.ru обратился к известной заготовщице засолов актрисе Марине Яковлевой

– Это смешно. Уже до чуланов добрались. Бред какой-то! Ну что уж так людям перекрывать кислород? – негодует актриса.

И без того всяких неудобств много, так ещё и в подвалы власть лезет.

Я особо не солю, в основном, стараюсь все замораживать. Варения и компоты – стоят дома в кладовке. Банки храню в холодильнике и в кладовочке своей квартиры, где места, конечно, не хватает. Места для хранения порой не хватает даже в частном доме – это вопрос острый. На даче хочется вырыть погреб специальный.

– Кто-то на балконе хранит – я знаю многих, – уверяет актриса. – В предбаннике или коридоре лестничной клетки, в тамбурах, где хранятся велосипеды – если соседям доверяете, можно сделать шкафчики, ставить на полках консервы и банки, – советует Марина Яковлева.