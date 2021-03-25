В Москве за сутки выявлено 1463 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировано 17 856 случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве выявлено 1463 новых случая заражения, госпитализированы 411 человек, на ИВЛ находятся 270, выздоровели за сутки 1278 пациентов. Скончались 46 человек с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом тестов на коронавирус. В общей сложности число вылечившихся от инфекции в столице увеличилось до 1 455 678.

В Подмосковье за прошедшие 24 часа выявлен 891 новый случай, в Петербурге – 690.

По всей стране за сутки погибли 790 пациентов с коронавирусом. Лидером по числу смертей после Москвы стала Саратовская область, где скончался 41 человек. В Северной столице зарегистрировано 40 летальных исходов.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 7 030 455 случаев COVID-19, общее число жертв коронавирусной инфекции в РФ составило 187 990.