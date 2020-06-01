"Собянин, заканчивай уже с цирком!": В сети возмущены продлением системы QR-кодов

В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю. Его срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки.

«Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале Госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно - все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений», - напомнили в штабе.

Там подчеркнули, что информационные системы Москвы изначально предусматривали возможность их продления. Ранее прошла информация, что жителям столицы не продлевают цифровые сертификаты о вакцинации после повторной прививки.

В соцсетях уже устали от всех нововведений столичных властей, призванных усложнить жизнь жителей Москвы.

«Собянин, вход в метро по QR-коду и «Face ID» … Не надоело параноить и устраивать тотальный контроль всему?» - задает риторический вопрос читатель.

«Смотришь на весь этот бред и в ужас приходишь, как в страшном сне, эти намордники, на людей смотреть страшно и неприятно в этих тряпках, а самое главное для чего все это или от чего?!» - в шоке москвич.

«Заканчивайте уже с цирком!» - кратко изложил мысль житель столицы.

«Кому они нужны? Что вы там кодируете?» - не понимает россиянин.