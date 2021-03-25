"Недалек день, когда будут штрафовать за езду с работающим мотором": в сети возмущены новыми штрафами

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, что, возможно, в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически.

Обычно в таком случае назначается предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Учитывая, что при фотовидеофиксации такое административное наказание, как предупреждение, невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов», - отметил эксперт.

Введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте Федерации, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на всей территории России, подчеркивает он.

В соцсетях очень расстроились новым возможностям ГИБДД для штрафов.

«У нас всё направлено на возможность оштрафовать за что-нибудь обычного человека. Но не дай Бог задеть олигарха или банкира!» - пишет читатель.

«Тонировку тоже никак не победят, так как доход стабильный. Все ясно теперь. Борьба с нарушениями это одно - осталось в прошлом. Пополнение бюджета это другое - справедливое настоящее. Заплатил и живи», - рассуждает россиянин.

«Подачки, штрафы. Все для народа», - возмущен москвич.

«Стыдно за свою страну, уже не знают, чтобы такого придумать чтобы больше денег с народа получить. Прям противно, мерзость», - негодует уралец.

«Не далек тот день, когда будут штрафовать за езду с работающим мотором...» - предрекает пенсионер.

«Прекрасная новость! Чем больше новостей об ужесточении штрафов - тем меньше шансов у «ЕдРа» победить на выборах!» - находит позитив в новости студент.

«Каждый день что-то новое... Ни конца, ни края», - грустно замечает сибиряк.

«Какая интересная схема изъятия денег у населения придумана действующими властями. Штрафы назначаются автоматически, а чтобы опротестовать - собери бумаги и доказательства, то же самое касается пенсий, пособий, льгот, маткапитала...» - отмечает петербуржец.

«Да не смогут камеры штрафовать за свет. Технически слишком сложно. А вообще, все эти штрафующие камеры - прямое нарушение презумпции невиновности и произвол властей. Попробовал бы какой-нибудь губернатор в США развесить у себя в штате камеры, штрафующие за нарушение ПДД, вмиг бы с должности слетел. Родной, народ тебя выбирал для того, чтобы ты его защищал, а не обдирал», - приводит пример дальневосточник.