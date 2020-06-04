С того момента, как столичные власти ввели бесплатные пересадки на всем наземном транспорте, по Москве совершено свыше 162 тысяч таких поездок.

Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Столичный градоначальник отметил, что разовая поездка стала в 1,5 раза дешевле, а для тех, кто ездит с пересадками регулярно, ежегодная экономия составит до 11 тысяч рублей в год. «Опцией могут воспользоваться 600 тысяч пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к личному кабинету на сайте Московского метро. И их число продолжает расти. Только за последние три дня число регистраций «Тройки» выросло на 100 тысяч. Неожиданно высокий рост, превзошедший самые смелые прогнозы», – констатировал Собянин, выразив уверенность в том, что этот показатель продолжит увеличиваться.

Также мэр напомнил, что по стоимости поездок московский транспорт остается одним из самых доступных среди крупнейших городов.

«Продолжим совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились еще удобнее и выгоднее для жителей и гостей города», – заключил он.