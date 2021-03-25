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Каждый десятый уволится, если у него на работе введут дресс-код. 60% его одобряют

Почти 70% говорят о важности дресс-кода, но больше 40% считают важным любое самовыражение. Его введение может стать поводом для увольнения

Фото: Global Look Press

Большинство россиян не против дресс-кода на работе: его одобряют 58%, 35% считают, что он очень важен, а ещё 36% говорят о его необходимости только во время официальных встреч. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина», результаты которого есть у Sobesednik.ru.

При этом 42% опрошенных выступают за «самовыражение в любой форме», включая одежду, а 12% и вовсе готовы уволиться, если у них на работе введут строгий дресс-код. Ещё 30% говорят, что изменили бы в этом случае отношение к своему работодателю, однако сумели бы подстроиться под новые требования.

2% респондентов наоборот заявили, что уйдут, если дресс-код в их компании станет менее строгим, хотя 44% такие перемены восприняли бы позитивно, ещё 39% обрадовались бы этому, а 15% продолжили бы соблюдать прежние правила.

«Мы живем в 21 веке, это нельзя не учитывать: мир становится другим, в том числе — в части корпоративных коммуникаций, так что основной вопрос при обсуждении дресс-кода должен быть о том, насколько консервативен или современен месседж вашей компании в целом», — комментирует исследование Алиса Безлюдова из «АльфаСтрахования».

Сейчас в 28% случаев компании требуют соблюдения дресс-кода только от тех сотрудников, которые работают напрямую с клиентами. Ещё 19% говорят о «довольно строгом» стиле одежды, хотя по пятницам существуют послабления. Для 16% достаточно не выходящего за определенные рамки повседневного стиля (smart casual), а в 14% фирм дресс-код ослабили после локдауна. 23% опрошенных сказали, что работают удаленно и никакого дресс-кода у них нет.

Рубрика: Общество

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