В России за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса, об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Из почти 19 тысяч 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Погибло от болезни 798 человек, выздоровели после лечения 18 669 пациентов.

В Москве суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 1 864 новых случая, госпитализировано за сутки 92 человека, скончался 51 пациент. В тяжелом состоянии находятся 315.

После прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели ещё 1 686 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 450 330.

Высокий прирост заболевших остается также в Петербурге (1330 человек), в Московской области (614), а также в Свердловской (515) и Ростовской (475) областях.

За все время пандемии в России выявлено 6 956 318 заболевших, погибло 184 812 человек, выздоровели 6 218 048 человек.