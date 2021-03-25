В России теперь можно оформить временную регистрацию через портал госуслуг
С 1 июля 2022 года изменения будут действовать для регистрации по месту жительства несовершеннолетних до 14 лет
На портале «Госуслуг» стал доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
«На портале «Госуслуг» доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России. Посещение подразделений МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний) как гражданином, так и всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется», – говорится в сообщении.
Как отмечается, получить согласие собственника теперь можно в электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуг», а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. Такое свидетельство станет равнозначно бумажному, гражданин сможет его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.
Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах Российской Федерации. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.
В МВД также добавили, что с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.
Рубрика: Общество