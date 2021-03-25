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В России теперь можно оформить временную регистрацию через портал госуслуг

С 1 июля 2022 года изменения будут действовать для регистрации по месту жительства несовершеннолетних до 14 лет

Фото: Global Look Press

На портале «Госуслуг» стал доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«На портале «Госуслуг» доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России. Посещение подразделений МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний) как гражданином, так и всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется», – говорится в сообщении. 

Как отмечается, получить согласие собственника теперь можно в электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуг», а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. Такое свидетельство станет равнозначно бумажному, гражданин сможет его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.

Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах Российской Федерации. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.

В МВД также добавили, что с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.

Рубрика: Общество

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