В России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных

За последние 400 лет в России исчезло девять видов и подвидов животных, а результаты последней инвентаризации говорят о том, что 11 объектов животного мира в стране можно считать вероятно исчезнувшими.

«Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие. Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие», – сообщили в Минприроды «Коммерсанту».

В министерстве рассказали, что не допустить увеличения числа исчезнувших животных и растений призвана Красная книга России, в которую сейчас включены 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

Как отмечается, основанием для внесения в книгу является опасное сокращение их численности или ареала, неблагоприятные изменения условий существования или другие причины, которые требуют принятия специальных мер.