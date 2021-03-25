В Карском море нашли ядерный реактор атомной подлодки К-19

В Карском море обнаружен контейнер, в котором находился атомный реактор от субмарины К-19. Об этом рассказал глава ЦАО «Центроспас» Евгений Линейцев в соцсетях.

В акватории Северного Ледовитого океана на данный момент работает экспедиция, которая занимается поиском затопленных радиоактивных объектов. Представителями специальных подразделений МЧС «Лидер» и «Центроспас» в сотрудничестве с учеными из ИО РАН проводится обследование дна океана с помощью специального дистанционно управляемого робота серии «Фалькон».

«Исследовательское судно «Ак. Мстислав Келдыш» добралось до заданной точки маршрута и встало на якорь в непосредственной близости у входа в залив Амбросиева. В рамках проведения исследований была осуществлена гидролокационная съемка поверхности дна, в результате чего удалось обнаружить указанный объект», - пишет Линейцев на своей страничке в социальной сети Facebook.

Теперь специалисты планируют провести тщательный осмотр находки, а также выполнить забор растительного материала в окрестностях вместе с последующим спектральным анализом.

Примечательно, что в прошлом в разные периоды в заливах Карского моря были захоронены самые разные объекты, использовавшиеся в рамках испытаний ядерного оружия на Новой Земле. Это и части атомохода «Ленин», в том числе ядерная силовая установка судна, а также АПЛ «К-27». В одной только Новоземельской впадине, по разным оценкам, могут находиться до 1200 опасных радиоактивных объектов.

Сегодня сотрудники МЧС по поручению российского правительства работают над формированием реестра таких объектов. К настоящему времени в него внесено уже свыше 24 тысяч наименований. Речь идет, в основном, о твердых радиоактивных отходах, боеприпасах, химических отравляющих веществах, многие из которых находятся на глубинах не более 500 метров.