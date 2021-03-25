ФАС планирует наказывать производителей за продажу товаров с двойным качеством

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается наказывать компании, которые продают товары под одним брендом, но с разным составом, в России и за границей. Об этом сообщают «Известия».

В феврале 2022 года ФАС планирует внести в правительство поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестной конкуренции.

Документ планируют сформировать вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором. Об этом сказано в проекте дорожной карты службы по пресечению недобросовестной конкуренции. ФАС предлагает ввести за это повышенное административное наказание, а также обязать производителей указывать на этикетке, что продукт сделали для продажи на территории России и запретить в РФ реализацию продукции без специальной пометки, если ее состав за рубежом другой.

Ведомство планирует составить список товаров, качество которых регулятор периодически будет сравнивать в России и за рубежом. Критерием может стать наличие дополнительных или искусственных ингредиентов, замена натуральных искусственными, более дорогих на дешевые и подобное. Как минимум, это коснется пищевой продукции и бытовой химии.

Как заявили в ФАС, потребители при покупке руководствуются глобальной репутацией бренда, но если качество товаров таких компаний не соответствует европейским образцам, их преимущество перед другими производителями является необоснованным. В службе считают такой подход несправедливым.

Российские производители при этом указали, что законодательство ЕС отличается от регулирования в ЕАЭС. Поэтому потребительские свойства товаров могут быть разными.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов полагает, что инициатива ФАС негативно отразится на российской экономике. «Эта инициатива подорвет наш, российский, экспортный потенциал», – заявил он.