Сегодня, в 20:08

"Дешевеют обещания, продукты только дорожают": в сети не поверили словам главы Росрыболовства о снижении цен на икру

Россияне уверены, что фантазии министров закончатся 19 сентября, сразу после выборов в Госдуму

Фото: regnum.ru

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что большой улов красной рыбы позволит снизить цены на нее и икру. По его словам, в прошлом году поймали порядка 300 тысяч тонн рыбы, но на сегодняшний день этот показатель составляет уже около 500 тысяч тонн.

«То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», - отметил он.

Глава ведомства также пояснил, что сейчас цены не начали снижаться из-за логистических сложностей. Он отметил, что для увеличения потребления икры и рыбы в стране необходимо улучшать аквакультуру и препятствовать «сильным наценкам». При этом на доступность таких продуктов, по его словам, прежде всего, влияет экономическая возможность покупки рыбы.

В августе Росстат сообщил о подорожании рыбы на 2,1 процента, а красной икры - на 1,4 процента. При этом в июле на Дальнем Востоке зафиксировали резкий рост стоимости деликатеса - до 10 000 рублей за килограмм. Глава Минвостокразвития, в свою очередь, заявил, что сложившаяся ситуация нормализуется к осени, а понижать цены на нее можно только с помощью увеличения предложения.

В соцсетях позитив главы Росрыболовства не оценили.

«Свежо предание. Медведев в свое время обещал икру в каждый дом. Сразу после его высказываний цена продукта взлетела в полтора-два раза. Икра пошла на экспорт. Посмотрим, что будет теперь. Кому выгодно продавать деликатес внутри страны?», - пишет читатель.

«Поди горбуша опять вместо минтая появится в рационе детей детских садов и школ?» - иронично интересуется россиянин.

«Какие прогнозы? Год заканчивается, объем добычи увеличен вдвое, а цена растёт. Заводите уголовные дела!» - требует сибиряк.

«У нас дешевеют только обещания. Продукты могут только дорожать», - скептически настроен пенсионер.

«Мойва как красная рыба стоит, даже на неё не снижают», - отмечает уралец.

«Кому она нужна - красная рыба и икра из неё? Вы доступной треской, камбалой, морским окунем народ обеспечьте!» - требует житель Поволжья.

«А Шестаков у барыг спросил, готовы ли они снизить цену? У нас одна копчёная селёдка 360 рублей стоит, позорище-то какое», - пишет житель Брянска.

«Сначала Новак рассказал нам добрую и оптимистичную сказку про бензин, теперь Шестаков рассказывает сказки о красной рыбе и икре. Такое впечатление, что кабинет министров поразил новый вирус, вызывающий галлюцинации и неуёмные фантазии», - в шоке житель Санкт-Петербурга.

«Думаю, что 19 сентября все эти фантазии закончатся», - звучит скепсис еще в одном комментарии.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 6 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 21 минуту назад

"Зачем выпускать еще одну пустышку?": в сети не понимают, для чего сделали ребрендинг "ЭпиВакКороны"

Общество 1 час назад

70% россиян грозятся прийти на выборы. Лишь треть из них поддерживает "Единую Россию"

Общество 2 часа назад

Отец Алисы Тепляковой рассказал о её первом учебном дне в МГУ

Политика 2 часа назад

"Новая газета" рассказала о тщательной подготовке фальсификации выборов в Королеве

Политика 3 часа назад

Власти заподозрили Apple и Google во вмешательстве в думские выборы

Политика 3 часа назад

Дмитрий Потапенко: Предъявленные в суде декларации о якобы моих доходах – фальшак чистой воды

Политика 3 часа назад

Команда Навального нашла у лидера воронежских единороссов недвижимость на 1,5 млрд

Общество 3 часа назад

В России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных

Политика 4 часа назад

Программа перемен. "Новые люди" о развитии России

Общество 4 часа назад

В Карском море нашли ядерный реактор атомной подлодки К-19

Общество 4 часа назад

Как следить за выборами в шаге от дома? "Голос"* запустил приложение для наблюдателей

Общество 5 часов назад

Сестра Алины Кабаевой ушла с должности судьи в Татарстане

Общество 5 часов назад

В России теперь можно оформить временную регистрацию через портал госуслуг

Политика 6 часов назад

В Киеве анонсировали встречу Путина и Зеленского

Общество 6 часов назад

В США могут наладить производство вакцины "Спутник V"

Общество 7 часов назад

В Кремле осадили директора школы, назвавшего поправившего Путина школьника "наглым"

Политика 7 часов назад

Мошенники уговаривают россиян не идти на выборы

Общество 8 часов назад

В России за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика