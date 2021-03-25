Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что большой улов красной рыбы позволит снизить цены на нее и икру. По его словам, в прошлом году поймали порядка 300 тысяч тонн рыбы, но на сегодняшний день этот показатель составляет уже около 500 тысяч тонн.

«То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», - отметил он.

Глава ведомства также пояснил, что сейчас цены не начали снижаться из-за логистических сложностей. Он отметил, что для увеличения потребления икры и рыбы в стране необходимо улучшать аквакультуру и препятствовать «сильным наценкам». При этом на доступность таких продуктов, по его словам, прежде всего, влияет экономическая возможность покупки рыбы.

В августе Росстат сообщил о подорожании рыбы на 2,1 процента, а красной икры - на 1,4 процента. При этом в июле на Дальнем Востоке зафиксировали резкий рост стоимости деликатеса - до 10 000 рублей за килограмм. Глава Минвостокразвития, в свою очередь, заявил, что сложившаяся ситуация нормализуется к осени, а понижать цены на нее можно только с помощью увеличения предложения.

В соцсетях позитив главы Росрыболовства не оценили.

«Свежо предание. Медведев в свое время обещал икру в каждый дом. Сразу после его высказываний цена продукта взлетела в полтора-два раза. Икра пошла на экспорт. Посмотрим, что будет теперь. Кому выгодно продавать деликатес внутри страны?», - пишет читатель.

«Поди горбуша опять вместо минтая появится в рационе детей детских садов и школ?» - иронично интересуется россиянин.

«Какие прогнозы? Год заканчивается, объем добычи увеличен вдвое, а цена растёт. Заводите уголовные дела!» - требует сибиряк.

«У нас дешевеют только обещания. Продукты могут только дорожать», - скептически настроен пенсионер.

«Мойва как красная рыба стоит, даже на неё не снижают», - отмечает уралец.

«Кому она нужна - красная рыба и икра из неё? Вы доступной треской, камбалой, морским окунем народ обеспечьте!» - требует житель Поволжья.

«А Шестаков у барыг спросил, готовы ли они снизить цену? У нас одна копчёная селёдка 360 рублей стоит, позорище-то какое», - пишет житель Брянска.

«Сначала Новак рассказал нам добрую и оптимистичную сказку про бензин, теперь Шестаков рассказывает сказки о красной рыбе и икре. Такое впечатление, что кабинет министров поразил новый вирус, вызывающий галлюцинации и неуёмные фантазии», - в шоке житель Санкт-Петербурга.

«Думаю, что 19 сентября все эти фантазии закончатся», - звучит скепсис еще в одном комментарии.