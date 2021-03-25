"Видишь риски повышения цен на бензин? Нет? А оно будет": в сети не поверили словам Новака
Россияне задумались, как же потом власти будут объяснять повышение цен на бензин – проделками Байдена и США, или наступлением НАТО на восток?
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что предпринятые правительством дополнительные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива снизили ажиотаж на биржевых торгах, и риска повышения цен сейчас нет, при этом с наступлением осени ситуация должна еще больше улучшится.
Он, в частности, отметил, что благоприятно на ситуации отразилось снижение экспорта нефти из РФ почти до нуля без фактического ввода запрета.
«Эти дополнительные меры дали то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной, - сказал Новак. - Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и наоборот видим тенденцию к восстановлению рынка».
В соцсетях позитива вице-премьера не разделяют и боятся, что после этих слов цены наоборот поползут вверх.
«Если цена на бензин повысилась, не верь глазам своим, это не так», - иронизирует читатель.
«Пургу несёт - цены на бензин уверенно ползут вверх», - уверен россиянин.
«100% значит повысят цены. К гадалке не ходи…» - солидарны с предыдущим комментатором.
«Риска роста цен на бензин нет. Цены на бензин растут без всяких рисков и причем постоянно...» - вновь в комментарии звучит ирония.
«Видишь риски повышения? Нет? А оно будет...» - вспоминает крылатую фразу из фильма «ДМБ» читатель.
«Этот товарищ живет в мире далеком от простых автовладельцев. Где-то в мире, близком к альтернативным видам энергии, таким как ветер в парусах белоснежных яхт...» - грустно замечает россиянин.
«Как же они потом оправдываться будут? Байден, НАТО?» - предлагает властям версии москвич.
«Почему все чиновники любят вещать лапшу на уши?» - задает напоследок риторический вопрос читатель.
Теги: #Бензин, #Новак, #Тарифы и цены
Рубрика: Общество