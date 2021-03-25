Вчера, в 22:29

"Видишь риски повышения цен на бензин? Нет? А оно будет": в сети не поверили словам Новака

Россияне задумались, как же потом власти будут объяснять повышение цен на бензин – проделками Байдена и США, или наступлением НАТО на восток?

Фото: Агентство "Москва"

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что предпринятые правительством дополнительные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива снизили ажиотаж на биржевых торгах, и риска повышения цен сейчас нет, при этом с наступлением осени ситуация должна еще больше улучшится.

Он, в частности, отметил, что благоприятно на ситуации отразилось снижение экспорта нефти из РФ почти до нуля без фактического ввода запрета.

«Эти дополнительные меры дали то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной, - сказал Новак. - Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и наоборот видим тенденцию к восстановлению рынка».

В соцсетях позитива вице-премьера не разделяют и боятся, что после этих слов цены наоборот поползут вверх.

«Если цена на бензин повысилась, не верь глазам своим, это не так», - иронизирует читатель.

«Пургу несёт - цены на бензин уверенно ползут вверх», - уверен россиянин.

«100% значит повысят цены. К гадалке не ходи…» - солидарны с предыдущим комментатором.

«Риска роста цен на бензин нет. Цены на бензин растут без всяких рисков и причем постоянно...» - вновь в комментарии звучит ирония.

«Видишь риски повышения? Нет? А оно будет...» - вспоминает крылатую фразу из фильма «ДМБ» читатель.

«Этот товарищ живет в мире далеком от простых автовладельцев. Где-то в мире, близком к альтернативным видам энергии, таким как ветер в парусах белоснежных яхт...» - грустно замечает россиянин.

«Как же они потом оправдываться будут? Байден, НАТО?» - предлагает властям версии москвич.

«Почему все чиновники любят вещать лапшу на уши?» - задает напоследок риторический вопрос читатель.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 7 часов назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 6 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 час назад

"У нас дел других нет, как в прошлом копаться?" В сети не поняли, для чего Путин заговорил про Ленинград и информационный мусор

Общество 3 часа назад

В Краснодаре появился 1 "Ы" класс, школьники поправляют Путина, Потапенко снимают с выборов: новости к вечеру 1 сентября

Политика 3 часа назад

Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Общество 4 часа назад

Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Общество 4 часа назад

"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Общество 4 часа назад

Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Общество 5 часов назад

"А если надеть маску Собянина, с него деньги снимут?" В сети обсуждают введение системы Face Pay в метро

Общество 5 часов назад

"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы

Общество 5 часов назад

Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате

Политика 5 часов назад

Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами

Общество 7 часов назад

Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз

Политика 7 часов назад

Суд не стал арестовывать лидера "Альянса Врачей*"

Общество 7 часов назад

Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны

Общество 7 часов назад

В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

Политика 7 часов назад

Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

Расследование 7 часов назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Общество 7 часов назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 7 часов назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика