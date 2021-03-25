Вчера, в 22:46

"У нас дел других нет, как в прошлом копаться?" В сети не поняли, для чего Путин заговорил про Ленинград и информационный мусор

Россияне предположили, что под информационным мусором президент имел ввиду своих пропагандистов

Фото: Global Look Press

Помимо полумиллиардного населения страны, президент Владимир Путин сделал во Владивостоке еще ряд любопытных и даже где-то неожиданных заявлений. Напомним, что он встречался с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в рамках марафона общества «Знание».

Во-первых, Путин отметил, что «мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград».

«Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы - тех, кто говорит об этом сегодня», - заявил Путин.

Также президент отметил, что среди разнообразия информационных ресурсов в современном мире очень много информационного мусора, который подается как истина в последней инстанции.

«Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов - интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать - все от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», - сказал Путин.

В общем, в соцсетях тоже удивились поднятым президентом темам. Приводим самые интересные комментарии по ним.

«Например, в интернете можно найти текст Конституции, в которой русским по белому написано, что Россия - демократическое государство, что цензура - запрещена, что гражданам гарантированы свободные выборы и право собираться мирно, без оружия. И главное, что никто не может присваивать власть в Российской Федерации, и что захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону (глава 1, ст. 3, ч. 4)», - напомнил читатель президенту.

«Ну конечно. Надо только смотреть и верить телевизору. Особенно то, что показывают по федеральным каналам. А каналы «Россия 1» и «Россия 24» - это просто загляденье!» - иронизирует россиянин.

«Про информационный мусор - это он о себе и своих пропагандистах, наверно?» - предположил москвич.

«Конечно, это не власть у нас плохая, а население неправильное, которое надо по тюрьмам распихать, чтобы не болтали. А вторую половину страны надзирателями к ним. И тогда уж заживём», - и снова звучит ирония.

«А со сдачей Москвы потерялась бы Россия? Что по этому поводу думает Кутузов? А про Кутузова болтуны ничего не говорят. Это другое», - переводит читатель тему на Ленинград.

«Кто вообще об этом сейчас говорит кроме Путина и самое главное, зачем это обсуждать? Дел других нет, кроме как в прошлом копаться?» - не понимает пенсионер.

«А что это за болтуны? Кто такое говорит? Есть фамилии или какие-нибудь аргументы? Впервые слышу, если честно» - вторит ему студент.

«Не стратег, но Ленинград оттягивал на себя огромные силы немецких войск, тем самым не давая подкреплений на главном направление. Конечно, потери были огромные. Поэтому рассуждать сейчас глупо - нужно было или нет сказано ещё 9 мая 1945 года .Не нам судить о действиях наших дедов павших, но победивших», - разумно замечает историк.

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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