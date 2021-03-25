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"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы

Россияне отмечают, что им уже надоели предвыборные обещания, которые чаще всего оказываются обычной болтовней

Фото: Агентство "Москва"

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров. По его словам, в случае смерти одного из супругов у другого часто возникают финансовые затруднения. Депутат отметил, что пособие может поспособствовать адаптации пожилых людей к новым условиям жизни.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50 процентов от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», - говорится в письме.

В соцсетях, впрочем, инициативу депутата раскритиковали. Но не потому, что люди не хотят, чтобы пенсионеры жили хорошо, а потому что в развитых странах овдовевший пенсионер и так получает пожизненно пенсию супруга, к тому же эта инициатива очень многим показалась очередным заигрыванием с избирателями перед выборами в Госдуму.

«В странах, где государство к людям лицом, а не задницей, овдовевший супруг-пенсионер пожизненно получает плюсом к своей пенсию умершего супруга», - рассказывает читатель.

«Согласен, это уже давно существует во всем мире, кроме нас, конечно», - подтверждает информацию еще один россиянин.

«Предложений до выборов мы еще много услышим, только их на хлеб не намажешь. «О сколько предложений чудных увидят выборы в стране...». Представляю, как мы бы жили, если бы "выборы" были каждый месяц!», - отмечает москвич.

«Дело-то хорошее, но что-то подсказывает, что это болтовня. Как их распирает перед выборами, еще чуть-чуть и эти чудаки будут готовы СССР вернуть», - иронизирует историк.

«Недостающую сумму вычтут из пенсии других пенсионеров, так как она из воздуха не возникнет. Хорошая пиар-акция перед выборами», - считает житель Урала.

«Эка их перед выборами понесло. Можно что угодно обещать и любые деньги давать, потом все вернут себе обратно ещё и с прибылью, увы», - грустно замечает пенсионер.

«Что-то никто из депутатов не предлагает повысить пенсионный возраст, увеличить налоги, штрафы. К чему бы это?» - вновь звучит ирония.

«Скорей бы выборы прошли, уже надоела предвыборная чушь. Перед выборами обещают золотые горы, а после начинают ещё больше потрошить», - вспоминает читатель.

«Такое ощущение, что он подталкивает пенсионеров к устранению друг друга. Тем самым получить шанс вообще не платить пенсии. Ой, ну глупыши, ну верните возраст пенсионный назад!» - просит еще один пенсионер.

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