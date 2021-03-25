"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы
Россияне отмечают, что им уже надоели предвыборные обещания, которые чаще всего оказываются обычной болтовней
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров. По его словам, в случае смерти одного из супругов у другого часто возникают финансовые затруднения. Депутат отметил, что пособие может поспособствовать адаптации пожилых людей к новым условиям жизни.
«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50 процентов от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», - говорится в письме.
В соцсетях, впрочем, инициативу депутата раскритиковали. Но не потому, что люди не хотят, чтобы пенсионеры жили хорошо, а потому что в развитых странах овдовевший пенсионер и так получает пожизненно пенсию супруга, к тому же эта инициатива очень многим показалась очередным заигрыванием с избирателями перед выборами в Госдуму.
«В странах, где государство к людям лицом, а не задницей, овдовевший супруг-пенсионер пожизненно получает плюсом к своей пенсию умершего супруга», - рассказывает читатель.
«Согласен, это уже давно существует во всем мире, кроме нас, конечно», - подтверждает информацию еще один россиянин.
«Предложений до выборов мы еще много услышим, только их на хлеб не намажешь. «О сколько предложений чудных увидят выборы в стране...». Представляю, как мы бы жили, если бы "выборы" были каждый месяц!», - отмечает москвич.
«Дело-то хорошее, но что-то подсказывает, что это болтовня. Как их распирает перед выборами, еще чуть-чуть и эти чудаки будут готовы СССР вернуть», - иронизирует историк.
«Недостающую сумму вычтут из пенсии других пенсионеров, так как она из воздуха не возникнет. Хорошая пиар-акция перед выборами», - считает житель Урала.
«Эка их перед выборами понесло. Можно что угодно обещать и любые деньги давать, потом все вернут себе обратно ещё и с прибылью, увы», - грустно замечает пенсионер.
«Что-то никто из депутатов не предлагает повысить пенсионный возраст, увеличить налоги, штрафы. К чему бы это?» - вновь звучит ирония.
«Скорей бы выборы прошли, уже надоела предвыборная чушь. Перед выборами обещают золотые горы, а после начинают ещё больше потрошить», - вспоминает читатель.
«Такое ощущение, что он подталкивает пенсионеров к устранению друг друга. Тем самым получить шанс вообще не платить пенсии. Ой, ну глупыши, ну верните возраст пенсионный назад!» - просит еще один пенсионер.
Теги: #Пенсии, #Пенсионная реформа
Рубрика: Общество