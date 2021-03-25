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"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Россияне считают, что президент зря пеняет на проблемы прошлого, потому что "иногда лучше помолчать, чем вытаскивать на свет мысли, расходящиеся со своими действиям"

Фото: Агентство "Москва"

Владимир Путин считает, что население России, если бы не распад страны в 1917 и 1991 годах, могло, по некоторым оценкам, составить около полумиллиарда человек.

«На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза... Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек», - сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке.

В соцсетях высказывания Путина, мягко говоря, не нашли понимания.

«Что там на прошлое пенять? Рассмотрим повнимательнее период с 2008 по 2021 годы. Чем партия занималась? Как за нищими зарплатами следила?» - задает риторические вопросы читатель.

«Если бы да кабы... 1999 год - 147 539 426 человек, 2021 год - 146 171 015 человек. За 20 лет правления прироста не замечено, даже с учётом крмычан», - отмечает россиянин.

«Если бы правительство делало что-то для народа существенное, население, конечно же, было бы не таким малочисленным, как сейчас. Зато количество олигархов существенно увеличилось. Успех!» - иронизирует москвич.

«Так на всю империю или СССР, наверно, так и получится - 500 млн. Лучше население кормить надо, делиться, а то все пилят и пилят. Подачки вот перед выборами раскидывают как не в себя. Печально, что кто то этим копейка реально порадуется», - грустно отмечает пенсионер.

«А зачем? Тем 146 миллионам, что есть сейчас, работы, а, соответственно, и заработка - нет! Предлагаете нищету плодить?» - уточняют у президента.

«Да, страшно подумать, где бы мы все сегодня жили при такой экономике и с таким населением? Если, да кабы... История не имеет сослагательного наклонения. Не надо додумывать, что бы было бы. Думайте о том, что у вас сейчас убыль населения идет», - напоминают Путину.

«Вот кабы зарплаты нормальные, пенсии хорошие да медицину не оптимизировать, а наоборот! Кабы не воевать и пугать всех, а жить мирно и радостно. Да чтоб не уезжали сотни тысяч самых умных и молодых за рубеж, а старенькие не помирали бы в нищете… Миллионов 250 может и было бы», - предполагает россиянин.

«Иногда всё же лучше помолчать, чем вытаскивать на свет мысли, расходящиеся со своими действиям», - отмечает доктор.

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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