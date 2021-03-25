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Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Финансовый аналитик Эвелина Ружина уверяет: скачка цен избежать не удастся

Финансовый аналитик Эвелина Ружина

Ценники в российских магазинах меняются ежедневно в сторону увеличения. При этом правительство уверяет: “инфляция в России держится на допустимом уровне”. Почему так происходит и подорожания каких продуктов ожидать в ближайшее время? Об этом Sobesednik.ru рассказала известный финансовый аналитик Эвелина Ружина.

- За весну и лето 2021 года рост цен на социально значимые продукты в три раза обогнал инфляцию, - говорит Эвелина. – Особенно сильно подорожали капуста, картофель и морковь. В сентябре ценники вновь изменятся в сторону увеличения. ​ Но существенное подорожание произойдет к середине октября. Вы заметите эти изменения в первую очередь, конечно, при посещении продуктовых магазинов. Повышение цен на продукты следует ожидать на уровне не менее 6 процентов, а на отдельные категории товаров - и всех 10. В первую очередь, подорожают продукты “первого спроса”: сахар, мука, хлеб, крупы, яйца, молочная продукция.

Почему же тогда уровень инфляции остается на прежнем уровне? Эвелина уверяет: на это есть свои причины.

- Когда мы узнаем из новостей о том, что официальный уровень инфляции в стране в текущем году 4,3% или даже 5,0%,​ мы ищем подвох, - продолжает Эвелина. – Потому как у нас складывается очень стойкое ощущение, что реальный рост цен куда больше, чем заявленные официально цифры. Почему так происходит?

- Официальная инфляция рассчитывается на основании списка, в который в 2021 году входит 556 товаров, - объясняет Ружина. - Среди этих товаров каждый из нас найдет ​ продукты и услуги, которыми попросту не пользуется. Это и стройматериалы, и самые разные лекарства, и аренда квартир, и проживание в хостеле, и платное посещение туалета, и полисы ОСАГО И КАСО, и отдых в Тайланде, Арабских Эмиратах, и экскурсии в Китай, Францию. Наше любимое правительство предполагает, что мы путешествуем больше, чем работаем. Понятно, что цены на посещение общественных туалетов за год не изменились, а поездки в ОАЭ, как были далекой и призрачной мечтой, так и остаются ею.

- Поэтому, если из всего огромного перечня товаров в вашем списке покупок есть только самые необходимые, то ваш уровень инфляции будет составлять те самые цифры «по ощущениям» , которые существенно превышают официальную статистику.

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