Глава МИД России Сергей Лавров, о котором в последние месяцы говорили относительно мало, что стало особенно заметным после недавней волны высказываний экспертов о возможных перестановках во внешнеполитическом ведомстве и отставке его главы, снова вошел в повестку. Впрочем, сделал он это с каким-то излишним и даже неуклюжим грохотом.

Сначала многие удивились присутствию Сергея Викторовича в топе предвыборных списков партии власти «Единой России», а после он и сам заставил говорить о себе, причем, далеко не в самом положительном ключе. Все дело в возмущении, высказанном главой внешнеполитического ведомства в адрес тех, кто критикует деятельность генсека СССР военных лет Иосифа Сталина.

«Нападки на Сталина, как на основного злодея, попытки сваливать в одну кучу все, что он сделал в периоды до, во время и после войны – это часть атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», - заявил министр. Эти слова тут же разлетелись по СМИ, получив неоднозначную оценку от экспертов.

К примеру, весьма критично отнесся к высказываниям Лаврова журналист Аркадий Дубнов, назвал подобные заявления в исполнении министра признаком его «деградации из-за многолетней работы с Владимиром Путиным», а также предположивший, что после выборов министру предстоит на какое-то время пропасть с радаров.

«Сказанное вчера Сергеем Лавровым в оправдание Сталина – это лишь еще одно свидетельство той постыдной деградации, которая характерна для правящих российских элит времен Путина.

Если же говорить конкретно о случае Лаврова, который слывет в некоторых интеллигентных кругах просвещенным интеллектуалом и умницей, эта его публичная выходка выглядит, как минимум, как своеобразный симптом Стокгольмского синдрома, или ПТСР, спровоцированного многими годами работы с Владимиром Путиным и его близким окружением.

В результате – все признаки пусть не профессиональной, то хотя бы человеческой деградации. Может показаться, что это попытка оправдать слова Сергея Викторовича – человека моего поколения, тем более, мы с ним немного знакомы. Пусть так.

На самом деле все это очень грустно. И даже не хочется проводить анализ, ведь все на поверхности. Если нынешний глава МИД РФ после парламентских выборов, куда ему велено вести партию власти, на какое-то время пропадет с радаров – совсем не обязательно в отставку, - то я даже его пойму. Но как быть с кармой?» - иронично отметил Дубнов в публикации, размещенной на своей страничке в социальной сети Facebook.

Примечательно, что сам Лавров, реагируя на критику, которая полилась в его адрес после слов о Сталине, отреагировал весьма болезненно и эмоционально. С присущей ему напускной сдержанностью глава российской дипломатии принялся обвинять «оппозицию» в попытках перекрутить его слова. Более того, 71-летний министр заявил, что нападки в его адрес – дело рук тех, кто хочет «ослабить Россию».

В связи с этим журналист дополнил свой пост, обратившись к Лаврову напрямую.

«Оказывается, Сергей Лавров принялся оправдываться и объяснять за суть, но получилось еще более грустно.

Глава российской дипломатии предложил нам заниматься исследованием каких-то нюансов сталинского зла, хотя по большому счету настаивает на своего рода ресталинизации и возвращении «Сталина в башку». Ведь министр на восьмом десятке лет просто не может не понимать этого. И снова началось про «мы спасли Европу», а они «нас ослабить хотят». Ну, это уже совсем скучно, Сергей Викторович, скажите что-то от себя, а не от того парня», - добавил он.