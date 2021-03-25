В последний день лета в Москве будет тепло и сухо, 1 сентября возможны дожди

Во вторник, 31 августа, в московском регионе будет тепло, днем столбики термометров покажут 23-25 градусов тепла. Осадков в Москве и Подмосковье не ожидается.

Об этом пишут «Метеоновости». Ветер подует с восточного направления, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление – около 747 мм ртутного столба.

В ночь на среду, 1 сентября, температура воздуха в столице понизится до 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем будет 19-21 тепла, возможны небольшие осадки.