Иван Стариков: Хлеб подорожает, и это ещё не самый худший прогноз

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что из-за введения экспортной пошлины и снижения внутренних цен российские производители зерна потеряют $3,5 млрд. Последствия этих ограничений в перспективе могут привести к банкротству аграриев, сокращению посевных площадей и росту цен на хлеб.

В Минсельхозе с этим мнением традиционно не согласны. Кто прав? Sobesednik.ru обсудил этот вопрос с профессором института экономики РАН Иваном Стариковым.

– Может, не все так страшно, как прогнозирует ИКАР? Ну, будет в мире российского зерна чуть меньше…

– По-моему, Альберт Эйнштейн сказал, что было бы полной глупостью делать одно и то же и ждать разных результатов. Другими словами, постоянно наступать на одни и те же грабли.

Введение экспортных пошлин на зерновую группу не решит ни одной проблемы, а создаст кучу новых.

Россия с трудом отвоёвывала себе позиции на мировых аграрных рынках, поверьте, это была серьёзная конкурентная борьба. Ещё Егор Гайдар мне рассказывал, что когда собирались министры финансов большой восьмёрки, у них был один разговор – чьё аграрное лобби сильнее.

Очередное введение экспортных пошлин немедленно обрушит репутацию России как надёжного поставщика, в первую очередь для стран Персидского залива – наших основных потребителей зерна. Это первое и весьма печальное последствие.

– Если честно, людей в стране больше волнует цена на хлеб, а не доходы его производителей…

– Второе негативное следствие столь непродуманных решений как раз и состоит в том, что попытки регулировать цены таким образом неплодотворны. Закроют, то есть сделают невыгодным, экспорт зерна (а в сельском хозяйстве есть бизнес-модели, ориентированные именно на экспорт, и, кстати, это одно из направлений стратегии развития до 2030-го, Владимир Путин подписал этот Указ в июле прошлого года), фермеры сократят площади посевов.

Не говоря уж о том, что много людей потеряет работу, может сложиться такая же ситуация, как недавно со сахарной свёклой. Тогда её рекордный урожай резко обрушил цены на сахар. И (по рекомендациям Минсельхоза) сократили посевы. А следующий год был неурожайным, и цены на сахар тут же взлетели. Сельское хозяйство – это вам не втулки точить на заводе. У этой отрасли огромная зависимость от агроклиматических и биологических факторов. И легко может случиться, что у вас будет неурожай, а вы и посевы сократили, и интервенционный фонд практически уничтожили… Тогда вы уже точно ничем цены не удержите.