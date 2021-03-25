Иван Стариков: Хлеб подорожает, и это ещё не самый худший прогноз
Профессор института экономики РАН считает, что введение экспортных пошлин на зерновую группу не решит ни одной проблемы, а создаст кучу новых
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что из-за введения экспортной пошлины и снижения внутренних цен российские производители зерна потеряют $3,5 млрд. Последствия этих ограничений в перспективе могут привести к банкротству аграриев, сокращению посевных площадей и росту цен на хлеб.
В Минсельхозе с этим мнением традиционно не согласны. Кто прав? Sobesednik.ru обсудил этот вопрос с профессором института экономики РАН Иваном Стариковым.
– Может, не все так страшно, как прогнозирует ИКАР? Ну, будет в мире российского зерна чуть меньше…
– По-моему, Альберт Эйнштейн сказал, что было бы полной глупостью делать одно и то же и ждать разных результатов. Другими словами, постоянно наступать на одни и те же грабли.
Введение экспортных пошлин на зерновую группу не решит ни одной проблемы, а создаст кучу новых.
Россия с трудом отвоёвывала себе позиции на мировых аграрных рынках, поверьте, это была серьёзная конкурентная борьба. Ещё Егор Гайдар мне рассказывал, что когда собирались министры финансов большой восьмёрки, у них был один разговор – чьё аграрное лобби сильнее.
Очередное введение экспортных пошлин немедленно обрушит репутацию России как надёжного поставщика, в первую очередь для стран Персидского залива – наших основных потребителей зерна. Это первое и весьма печальное последствие.
– Если честно, людей в стране больше волнует цена на хлеб, а не доходы его производителей…
– Второе негативное следствие столь непродуманных решений как раз и состоит в том, что попытки регулировать цены таким образом неплодотворны. Закроют, то есть сделают невыгодным, экспорт зерна (а в сельском хозяйстве есть бизнес-модели, ориентированные именно на экспорт, и, кстати, это одно из направлений стратегии развития до 2030-го, Владимир Путин подписал этот Указ в июле прошлого года), фермеры сократят площади посевов.
Не говоря уж о том, что много людей потеряет работу, может сложиться такая же ситуация, как недавно со сахарной свёклой. Тогда её рекордный урожай резко обрушил цены на сахар. И (по рекомендациям Минсельхоза) сократили посевы. А следующий год был неурожайным, и цены на сахар тут же взлетели. Сельское хозяйство – это вам не втулки точить на заводе. У этой отрасли огромная зависимость от агроклиматических и биологических факторов. И легко может случиться, что у вас будет неурожай, а вы и посевы сократили, и интервенционный фонд практически уничтожили… Тогда вы уже точно ничем цены не удержите.
– Так как же угодить всем? И объем производства не сократить, и сделать его неубыточным, и цены оставить на приемлемом для людей уровне? Есть рецепты?
– Что касается цен на хлеб, они неизбежно вырастут. Это данность – тут и инфляция, и рост тарифов, и много других факторов.
Важно сделать так, чтобы эти цены были посильны россиянам. Вопрос о введении адресной помощи малоимущим не только назрел, он уже перезрел. Месяц назад появилась было надежда, что он наконец решится. Премьер Михаил Мишустин сказал, что готова цифровая платформа для введения такой помощи. Но в итоге – снова те же меры по экспортным пошлинам…
Я уже лет 10 твержу: задача власти – отделить бедных от богатых. Зачем помогать всем? В том числе тем, чьи расходы на продукты составляют, скажем, 10% от ежемесячного дохода и кто это подорожание почти не прочувствует?
Помогать надо тем, кто тратит на еду половину, а то и больше своего ежемесячного дохода. Вот для них любое подорожание будет весьма ощутимым. А таких в стране порядка 20 млн человек.
– Вопрос об адресной помощи поднимается давно. Насколько я понимаю, в правительстве никак не могут определиться с тем, кого именно считать достойным такой помощи и в каком объёме её предоставлять…
– А между тем это можно сделать элементарно.
Огромные деньги федерального бюджета были потрачены (в рамках нацпроекта «Цифровая экономика») на развитие различных цифровых платформ. Сегодня каждый гражданин России состоит на учёте в куче различных ведомств – от налоговой службы, ГИБДД, Росреестра, до Федеральной пограничной службы и т. д. И нет никаких проблем отранжировать граждан на предмет их реального материального состояния. В кои-то веки те деньги, которые потрачены на то, чтобы следить за тем, чтобы россияне платили налоги, можно употребить на благое дело.
Думаю, вряд ли стоит помогать тем, у кого есть дорогой автомобиль, хотя нет официальных доходов. Или тем, у кого несколько объектов недвижимости, квартир… Понятно же, что люди их сдают, в большинстве случаев неофициально.
В общем, надо срочно определить категории граждан, нуждающихся в помощи, и помочь именно им, а не пытаться убивать экспортёров зерна, пытаясь таким образом регулировать цены.
Теги: #цена на хлеб, #экспорт зерна, #Минсельхоз, #сокращение посевов
Рубрика: Общество