Овен (21 марта – 20 апреля) Вы откроете в себе новые творческие способности, в том числе на ниве общественной деятельности. Можно замахнуться на претворение в жизнь давно задуманной идеи или начать строить планы на долгосрочную перспективу.

Телец (21 апреля – 20 мая) Вам удастся найти средство уладить неурядицы, возникшие из-за разного подхода к решению одной задачи. Данное обстоятельство позволит вам насладиться сброшенным грузом тяготившей вас проблемы.

Близнецы (21 мая – 20 июня) У вас получится найти неординарное и неизбитое решение при осуществлении поставленной задачи, что повысит вашу значимость в профессиональной деятельности. Прислушайтесь к просьбам своих близких родственников.

Рак (21 июня – 22 июля) Вы можете смело сосредоточить свое внимание на материальных благах, тем более что все предпосылки для этого имеются, не бойтесь дать волю фантазии. Уместным будет хотя бы непродолжительный отдых вдали от дома.

Лев (23 июля – 22 августа) При выполнении ответственного поручения вы максимально полно раскроете свои возможности. Не опасайтесь невыгодного стечения обстоятельств, неприятности обойдут вас стороной.

Дева (23 августа – 23 сентября) Будьте предельно осмотрительны в общении с окружающими, не стоит полагаться на их советы и рекомендации. Возможен период лени или прихотливости, которым вы обязаны уступить и хорошо оттянуться.

Весы (24 сентября – 23 октября) У вас появится душевное расположение что-то изменить в себе. Для начала отправляйтесь в салон красоты или в магазин одежды, удивите окружающих новым имиджем.

Скорпион (24 октября – 21 ноября) Ваш труд вознаградится не только пополнением бумажника или карточки, но и в виде признания заслуг. При неловких обстоятельствах найдите положительную сторону момента и получите удовольствие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Вы мужественно соберете всю свою волю в кулак, чтобы начать избавляться от старого барахла, отжившего свой век. Стройте планы на будущее, чтобы внести в свою жизнь свежие эмоции

Козерог (22 декабря – 19 января) Вам пойдет на пользу общение с интересными людьми, с которыми случайно познакомитесь, может, даже в поездке. Вас ждут приятные новости, которые сгладят переживания, связанные с давними проблемами.

Водолей (20 января – 18 февраля) Энергетический подъем даст вам возможность успеть многое сделать. Можно повышать профессиональный уровень, искать новые сферы применения своим талантам, отдыхать, путешествовать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Вас ждет много разнообразных событий, но придется откорректировать ранее запланированные мероприятия по не зависящим от вас причинам. Отдайтесь творческому порыву и вдохновению, они захватят вас с головой.



