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В России выросло поколение, не воспринимающее ТВ. У него другие ценности и запросы

Постсоветское общество разошлось с советским не только по восприятию фильмов, но и по модели их потребления

Фото: Global Look Press

Совместное исследование телесмотрения, проведенное «Платформой» и «Национальной медиа группой», выявило среди россиян категорию зрителей, которые в принципе не привыкли потреблять информацию в линейном телевизионном формате. Они знают, что такое телевизор, но он если и работает, то в фоновом режиме, а контент эти люди привыкли потреблять из разных источников в то время, когда им это удобно.

Результаты опроса показали, что в возрастной группе 18-34 года фильмы и сериалы либо скачивают, либо смотрят в интернете. Это верно для 76% респондентов. Лишь 34% из них подключили платную подписку на стриминговые сервисы, передают «Ведомости». 65% молодых людей могут потреблять контент по телевизору, но лишь в фоновом режиме.

При этом среди людей старше 55 лет 85% смотрят сериалы и кино по телевизору. Половина из них также смотрят фильмы в интернете бесплатно, а 19% используют платную подписку.

Авторы исследования обращают внимание на острый поселенческий разрыв в модели просмотра контента. Людям, которые взрослели в 1990-е и позже, интересны совсем другие сюжеты. Они вообще иначе представляют себе функции кино, нежели люди, выросшие в Советском Союзе.

Для советского поколения кинематограф должен демонстрировать положительные качества людей и социума, заряжать оптимизмом, а также уделять пристальное внимание патриотическим чувствам и уважению к традициям. Они ожидают, что кино должно выполнять воспитательную функцию. Этим людям интересны исторические картины, фильмы о войнах и судьбах известных людей.

Молодежь же сравнивает фильмы с западными, а не исключительно с советскими, её интересует качество монтажа и спецэффекты, а также новые сюжетные повороты. Из предпочитаемых тем можно выделить экологию, кино о свободе, видовом разнообразии, независимости и социальных вопросах.

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