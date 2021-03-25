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В Москве сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь

Максимальная температура воздуха в столице составит +24..26 градусов, в Подмосковье будет +22..27

Фото: Дмитрий Мальтера

В понедельник, 30 августа, в столице и Подмосковье пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает портал «Метеоновости». 

«Предстоящим днём Москва и Подмосковье останутся на юго-западной периферии антициклона, где в начале дня ещё будет чувствоваться влияние атмосферного фронта с волнами», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в столице достигнет +24..26 градусов, в Подмосковье будет +22..27. Ветер до 10 м/с, атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – около 65%. Содержание кислорода в приземном слое воздуха нормальное. Отмечается, что такие условия не являются нагрузочными и редко провоцируют симптомы недомогания или обострения имеющихся хронических заболеваний.

Синоптики советует при комфортных погодных условиях по возможности больше бывать на воздухе и заниматься спортом. Такая подготовка к предстоящей осени поможет подготовить организм к различным погодным изменениям. 

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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