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Право на ответ

В соответствии с заключенным мировым соглашением, утвержденным Арбитражным судом г.Москвы 24 августа 2021 г., публикуем следующую информацию:

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Фото: @Pixabay

В статье «Сочинская блокада» (опубликована в еженедельнике «Собеседник» №11, 2021 г.) и в аналогичной статье «Независимые профсоюзы оккупировали «Светлану»? Кто заставляет сочинцев покидать свои дома» (опубликовано на сайте издательского дома 25.03.2021 г.) были изложены сведения, которые не соответствуют действительности, а именно:

1) О том, что администрация г. Сочи предоставила АО «СИ ГЭЛАКСИ» земельный участок, в который был включен внутриквартальный проезд (территория общего пользования).

Отсутствие территории общего пользования и внутриквартального проезда в составе земельного участка, на котором располагается отель SEA GALAXY, подтверждается градостроительным планом земельного участка.

2) О том, что АО «СИ ГЭЛАКСИ» было преобразовано из ЗАО «Санаторий «Светлана», а так же сведения о том, что АО «СИ ГЭЛАКСИ» незаконно владеет земельным участком, на котором располагается отель SEA GALAXY. 

Законность заключения договора аренды земельного участка между Администрацией г. Сочи и АО «СИ ГЭЛАКСИ» подтвердил Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации, которое было оставлено апелляционной и кассационной судебными инстанциями без изменения.

3) Высказывания Ольги Москатовой о том, что сотрудники отеля SEA GALAXY не пускали на территорию отеля О. Москатову для проезда к ее дому и машины скорой помощи (реанимобиль) для оказания скорой медицинской помощи маме гражданки О. Москатовой или каким-либо иным лицам.

В отношении допуска автомобиля скорой помощи (реанимобиля) на территорию отеля SEA GALAXY для проезда к дому О. Москатовой имеется официальным ответ руководителя Станции скорой медицинской помощи г. Сочи о том, что жалоб на затрудненный проезд к частному дому по адресу: г. Сочи, ул. Гагринская д.5, при медицинском обеспечении вызовов, не зарегистрировано. Данное обстоятельство было так же предметом прокурорской проверки, которая в этой части не нашла нарушений.

АО «СИ ГЭЛАКСИ» не препятствовало О. Москатовой при проезде и проходе к ее дому через территорию отеля.

4) О том, что Скорую помощь не пускают к ребёнку: подпись, которая была размещена под иллюстрацией к статье – фотографией реанимобиля, стоящего возле ворот отеля. Между тем, на снимке изображён автомобиль, который стоит без включённых проблесковых маячков, с капотом, открытым для устранения возникших неисправностей. Ни факта запрета на проезд, ни отказа впустить машину на территорию из данной фотографии не следует.

5) Сведения, что Отель SEA GALAXY является апарт-отелем.

6) Сведения, что учредителем АО «Sea Galaxy» является бизнесмен Алексей Лагерь.

Лагерь А. В. является генеральным директором АО «Си Гэлакси» и никогда не являлся ни учредителем, ни акционером общества.

Рубрика: Общество

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