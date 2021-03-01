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Один из крупнейших уборщиков снега в Москве признан банкротом

Столице будущей зимой может грозить снежный коллапс

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Фото: @Pixabay

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Резерв проект», которая являлась одним из ключевых подрядчиков по вывозу снега в столице, обнаружил «Собеседник».

— Признать ООО «Резерв проект» несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении ООО «Резерв проект» конкурсное производство сроком на шесть месяцев, - сказано в решении суда. Также прекращены полномочия руководителя должника и иных органов управления компании.

ООО «Резерв проект» является вторым из крупнейших «снежных подрядчиков» Москвы, заключив со столичными властями госконтрактов на 412 млн рублей (на первом месте в рейтинге - компания «Правильная утилизация», заключившее договоры с ГБУ «Автодороги» на сумму 1,3 млрд руб).

ООО «Резерв проект» было зарегистрировано в 2015-м. Ее учредителем является Роман Скачков. 

 «Собеседник» ранее выяснил, что в феврале 2019-го у «Резерв проекта» начались проблемы с исполнением взятых на себя задач. Одну из претензий предъявило ГБУ «Жилищник района Замоскворечье». По условиям договора подрядчик должен был отчитаться о выполненных работах по вывозу снега, но не сделал этого. В итоге от него потребовали выплаты штрафа в размере 5 тыс. руб. Такие же претензии были предъявлены от ГБУ «Жилищник Таганского района». Общая сумма двух контрактов составила около 60 млн руб. Недовольство «Автодорог ЦАО» вызывало отсутствие на технике подрядчика системы ГЛОНАСС.

Компанию регулярно штрафовали в 2019 и 2020 годах. Несмотря на это, она регулярно одерживала победы в тендерах. Так, «Резерв проект» получил тот самый контракт на 432 млн руб. по вывозу снега из ЦАО и еще несколько подрядов.

9 февраля гендиректору «Резерв проекта» была направлена претензия от ГБУ «Автодороги ЦАО». По условиям госконтракта после начала снегопада заказчик направляет подрядчику заявку для уборки. В ней указываются место и время подачи техники, а также ее тип и количество. Но когда 5 февраля Москву накрыл снегопад, «Резерв проект» так и не предоставил технику, сказано в претензии. За это фирму оштрафовали на 5 тыс. рублей. 

12 ноября 2020-го арбитраж ввел процедуру банкротства «Резерв проекта». Соответствующий иск был подан компанией «Партнер С», которой ответчик задолжал 13 млн руб. 

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