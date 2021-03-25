"Кому на Руси жить хорошо?" Министр назвал темы для итоговых сочинений выпускников
Две из них приурочили к 200-летиям Некрасова и Достоевского, ещё одну к Году науки
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов озвучил предложенные ведомством темы итоговых сочинений для выпускников 11-х классов, которые необходимо сдать для допуска к Единому государственному экзамену.
Из пяти тем нужно выбрать одну. По словам Кравцова, в 2021/2022 учебном году они будут следующими:
- «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»;
- «Цивилизация и технология: спасение, выбор или трагедия» (приурочена к Году науки);
- «Преступление и наказание: вечная тема» (11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения автора одноименного произведения, знаменитого российского писателя Федора Достоевского);
- «Книга, музыка, спектакль, фильм: про меня»;
- «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина» (10 декабря также будет отмечаться 200-летие поэта и прозаика Николая Некрасова).
Как отмечает агентство «Москва», система с обязательными итоговыми сочинениями введена в России с 2014 года.
Рубрика: Общество