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"Кому на Руси жить хорошо?" Министр назвал темы для итоговых сочинений выпускников

Две из них приурочили к 200-летиям Некрасова и Достоевского, ещё одну к Году науки

Фото: АГН "Москва"

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов озвучил предложенные ведомством темы итоговых сочинений для выпускников 11-х классов, которые необходимо сдать для допуска к Единому государственному экзамену.

Из пяти тем нужно выбрать одну. По словам Кравцова, в 2021/2022 учебном году они будут следующими:

  • «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»;
  • «Цивилизация и технология: спасение, выбор или трагедия» (приурочена к Году науки);
  • «Преступление и наказание: вечная тема» (11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения автора одноименного произведения, знаменитого российского писателя Федора Достоевского);
  • «Книга, музыка, спектакль, фильм: про меня»;
  • «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина» (10 декабря также будет отмечаться 200-летие поэта и прозаика Николая Некрасова).

Как отмечает агентство «Москва», система с обязательными итоговыми сочинениями введена в России с 2014 года.

Рубрика: Общество

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