В Москве 15% рабочих мест приходится на креативную индустрию. Это больше 1 млн человек
Собянин оценил креативный класс в Москве в 1,1 млн человек или 15% от всей занятости столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице свыше 1,1 миллиона человек работают в сферах, связанных с созданием и продажей товаров и услуг, которые являются результатом интеллектуальной деятельности, то есть в креативной индустрии. В эту оценку также включены (55% от общего числа) творческие работники других секторов экономики.
Глава города в своем блоге назвал это число «огромным». В долевом соотношении это почти 15% от всех трудоустроенных жителей Москве, где в целом проживает около 12 миллионов человек. С таким заявлением он выступил в честь форума Креативная неделя.
По данным мэрии, креативная сфера генерирует от 40 до 50 тысяч новых рабочих мест каждый год.
Впрочем, сам Собянин полагает, что разделение на креативную и обычную экономику является чересчур «искусственным». Чтобы поддержать индустрию, он предлагает «создавать в городе пространство для жизни и творчества», которые помогут сохранить креативный класс. При этом он добавляет, что прямая поддержка отрасли может быть не так эффективна.