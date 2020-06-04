В Москве 15% рабочих мест приходится на креативную индустрию. Это больше 1 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице свыше 1,1 миллиона человек работают в сферах, связанных с созданием и продажей товаров и услуг, которые являются результатом интеллектуальной деятельности, то есть в креативной индустрии. В эту оценку также включены (55% от общего числа) творческие работники других секторов экономики.

Глава города в своем блоге назвал это число «огромным». В долевом соотношении это почти 15% от всех трудоустроенных жителей Москве, где в целом проживает около 12 миллионов человек. С таким заявлением он выступил в честь форума Креативная неделя.

По данным мэрии, креативная сфера генерирует от 40 до 50 тысяч новых рабочих мест каждый год.