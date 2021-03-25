В Екатеринбурге недоставленные посылки сложили у помойки. Местные занялись лутингом

На одной из помоек Екатеринбурга местные жители обнаружили целую кучу запечатанных коробок, которые, по всей вероятности, были оправлены почтой, но так и не дошли до своего адресата. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщает газета «Известия».

Конкретное место, где посылки были свалены, не называется, как и нет указаний на то, какая фирма могла так поступить с посылками своих клиентов. Однако количество коробок явно свидетельствует, что речь идет не о пары выброшенных частным лицом посылок.

Газета приводит фотографии, где можно рассмотреть раскрытые коробки и местных жителей, которые во всю занимаются изучением их содержимого, выбирая полезные в хозяйстве понравившиеся им вещи. «Я в семь-восемь вечера возвращалась домой, а там лежало огромное количество уже вскрытых посылок. За день их раздербанили все, кому не лень», — пояснила журналистам женщина, поделившаяся снимками.

Однако образовавшаяся возле помойки куча мусора теперь также вызывает беспокойство жителей, которые не понимают, что делать с отходами.