В Екатеринбурге недоставленные посылки сложили у помойки. Местные занялись лутингом
"Известия" нашли в Екатеринбурге мусорку, возле которой сложили кучу недоставленных посылок. Жители разобрали понравившееся
На одной из помоек Екатеринбурга местные жители обнаружили целую кучу запечатанных коробок, которые, по всей вероятности, были оправлены почтой, но так и не дошли до своего адресата. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщает газета «Известия».
Конкретное место, где посылки были свалены, не называется, как и нет указаний на то, какая фирма могла так поступить с посылками своих клиентов. Однако количество коробок явно свидетельствует, что речь идет не о пары выброшенных частным лицом посылок.
Газета приводит фотографии, где можно рассмотреть раскрытые коробки и местных жителей, которые во всю занимаются изучением их содержимого, выбирая полезные в хозяйстве понравившиеся им вещи. «Я в семь-восемь вечера возвращалась домой, а там лежало огромное количество уже вскрытых посылок. За день их раздербанили все, кому не лень», — пояснила журналистам женщина, поделившаяся снимками.
Однако образовавшаяся возле помойки куча мусора теперь также вызывает беспокойство жителей, которые не понимают, что делать с отходами.
Рубрика: Общество