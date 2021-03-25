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В Минздраве предупредили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID

Сейчас крайне необходимо обеспечить высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся

Фото: Global Look Press

В России на сегодняшний день более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом - это школьники, поэтому необходимо обеспечить высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся относительно коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания, передает ТАСС.

«На сегодня большинство регионов восстановили проведение профосмотров и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена. Мы просили бы уделить особое внимание необходимости профилактической работы среди обучающихся, информирования о важности профосмотров родителей и, конечно, направления школьников на эти осмотры, чтобы получить объективную, правильную информацию и вовремя профилактировать развитие тяжелых заболеваний несовершеннолетних», – рассказал Салагай.

«Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии новой коронавирусной инфекции. На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом, - это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», – отметил он.

По его словам, сейчас крайне необходимо обеспечить высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся и важно, чтобы школьники и их родители имели правильную и корректную информацию относительно коронавируса.

Рубрика: Общество

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