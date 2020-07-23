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Какие льготы и доплаты могут получить пенсионеры старше 70 лет

Они имеют право на 50% скидку на оплату взносов за капитальный ремонт, а граждане от 80 лет могут их не оплачивать

Фото: Global Look Press

Льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет делятся на федеральные и региональные. Первые положены всем пенсионерам, а набор региональных может отличаться. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50% скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности, и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом», – подчеркнула она

При этом, лица от 80 лет не должны платить за капремонт, кроме того, в этом возрасте положена прибавка к пенсии в виде 100-процентного повышения ее фиксированной части. 

После 70 лет человек может получить от государства субсидию, которая отчасти компенсирует стоимость коммунальных услуг. Для этого человек должен тратить на оплату ЖКУ не менее 22% ежемесячного дохода. 

На федеральном уровне все пенсионеры освобождаются от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машиноместа, гаражи, хозяйственные постройки до 50 кв. метров. Льгота действует на один объект каждого вида. Пенсионерам раз в два года гарантируется оплата проезда по железной дороге до места отдыха и назад, если они проживают на Крайнем Cевере. Льготные авиабилеты можно купить у субсидируемых перевозчиков.

Региональные меры поддержки зависят от финансирования этой статьи расходов в местных бюджетах. Они могут предполагать, к примеру, льготы на вывоз мусора, медицинскую поддержку, бесплатные (или со скидкой) лекарства, скидки в продуктовых магазинах и т.п.

По словам эксперта, на региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности пенсионера. А также в ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства и компенсации на затраты на газификацию.

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