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В России предложили отменить МРОТ и ориентироваться на прожиточный минимум

По словам депутата Госдумы, МРОТ бесполезен, так как оплата труда не должна быть ниже прожиточного минимума

Фото: Global Look Press

В России необходимо отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев агентству URA.RU.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его», – рассказал депутат и добавил, что оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума. 

Как считает Арефьев, от МРОТ больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что он привязан к другим параметрам, например, к налогообложению и многим административным штрафам, поэтому его нужно отвязать от всех других параметров. 

В Госдуму 11 сентября планируют внести законопроект, который предполагает повышение минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей. 

Теги: #мрот, #Госдума

Рубрика: Общество

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