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"В рамках президентского проекта": Глава Люберец прифотошопил к больнице новые неотложки

В Люберцах глава города фотошопом приделал "новые" машины неотложки к фото больницы и поблагодарил за них губернатора

Фото: Instagram // Владимира Ружицкого

В Instagram главы подмосковного города Люберцы Владимира Ружицкого («Единая Россия») появился пост, в котором он отчитался о выполнении проекта «Здравоохранение». На нем он даже отметил губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказав о закупке четырех автомобилей скорой помощи для Люберецкой районной больницы №1 в Красково. 

Однако местные жители в соцсетях обратили внимание, что фотография с ними оказалась сфабрикована. Автомобили там с одного фото, а сама больница — с другого. На это внимание Sobesednik.ru обратил один из читателей.

Фото: Настоящая больница
Фото: Скриншот

У снимка, который выкладывает глава города, достаточно низкое качество, но его кроме диспропорциональности и странного наложения теней выдают несколько деталей. Во-первых, куда-то делись клумбы с цветами, которые стояли там, где теперь якобы стоят автомобили. Во-вторых, пропали зеленые насаждения по бокам и прилегающий к ним бордюр.

В-третьих, если сравнивать это и другие фотографии больницы в интернете, на фото, опубликованном Ружицким, главный вход в здание стал выше, закрыв второй этаж, на нем появился флагшток, но пропало название больницы.

«В рамках президентского проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Люберецкую областную больницу переданы четыре машины неотложной помощи», — говорится в посте Ружицкого. Также он «искренне благодарит» Воробьева за такую «помощь системе здарвоохранения».

Ранее соцсети уже ловили г-на Ружицкого на использовании фотошопа в своем Instagram. Тогда он публиковал свой снимок из храма с приделанной к лицу защитной маской.

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