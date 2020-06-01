"В рамках президентского проекта": Глава Люберец прифотошопил к больнице новые неотложки

У снимка, который выкладывает глава города, достаточно низкое качество, но его кроме диспропорциональности и странного наложения теней выдают несколько деталей. Во-первых, куда-то делись клумбы с цветами, которые стояли там, где теперь якобы стоят автомобили. Во-вторых, пропали зеленые насаждения по бокам и прилегающий к ним бордюр.

В-третьих, если сравнивать это и другие фотографии больницы в интернете, на фото, опубликованном Ружицким, главный вход в здание стал выше, закрыв второй этаж, на нем появился флагшток, но пропало название больницы.

«В рамках президентского проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Люберецкую областную больницу переданы четыре машины неотложной помощи», — говорится в посте Ружицкого. Также он «искренне благодарит» Воробьева за такую «помощь системе здарвоохранения».

Ранее соцсети уже ловили г-на Ружицкого на использовании фотошопа в своем Instagram. Тогда он публиковал свой снимок из храма с приделанной к лицу защитной маской.