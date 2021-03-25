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"Сгорим к чертям": в обществе не оценили планы МЧС по привлечению ИИ к тушению пожаров

Разработать соответствующий алгоритм ведомство рассчитывает по итогам "хакатрона", организованного Рослесхозом, Росгидрометом и МЧС

Фото: pixabay.com

МЧС России планирует в будущем использовать для тушения пожаров передовые технологии, в частности - искусственный интеллект. Новая разработка будет предназначена для локализации и ликвидации очагов возгорания, кроме того, она поможет точно прогнозировать среднесуточный прирост площади крупных ландшафтных очагов пожара, а также оперативно привлекать дополнительные средства и силы для тушения. Все это, убеждены в ведомстве, поможет сократить сроки ликвидации пожаров, добиться уменьшения количества жертв и других эффектов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства.

Разработать соответствующий алгоритм ведомство рассчитывает по итогам «хакатрона», организованного Рослесхозом, Росгидрометом и МЧС. Соответствующее соревнование проведут в Ставрополе 3-5 сентября текущего года.

«Обеспечение защиты населенных пунктов от природных пожаров – приоритетная задача в деятельности МЧС. Для выполнения этой задачи регулярно ведется мониторинг обстановки, организуются превентивные мероприятия, проводится перераспределение средств и сил в районах с наиболее высоким уровнем угрозы. Все это требует обеспечения соответствующей информационной поддержки, которая учитывала бы реальное изменение ситуации», - заявил заместитель главы ведомства Виктор Ничипорук.

На самом деле, высоким чинам из МЧС, делая такие дальновидные заявления и анонсируя столь амбициозные планы по применению высоких технологий в своей работы, стоило бы понимать, что их слова будут восприниматься сквозь призму продолжающихся лесных пожаров в разных регионах страны. Взять хотя бы Якутию, площадь лесных пожаров в которой этим летом составила свыше нескольких миллионов гектар. А на фоне отправки пожарной авиации в Турцию одновременно с пылающими лесами в регионе, забота об оперативном реагировании на угрозу, в том числе перераспределение средств и сил пожаротушения, выглядят и вовсе, как слова из параллельной вселенной.

Впрочем, многие из россиян не упустили возможности напомнить чиновникам об этом лично, а потому под соответствующими новостями в социальной сети начали появляться комментарии не самого приятного для руководства МЧС и властей в целом содержания.

«Сколько миллиардов выделили на это?»;

«А что тушить уже горящие пожары - "экономически невыгодно"»;

«Своих мозгов уже не хватает для тушения пожара?!»;

«Попробуйте водой, как в Турции, а если не получится тогда интеллектом искусственным»;

«Если он будет основываться на прогнозе погоды, который нам ежедневно вещают - сгорим к чертям»;

«Легче освоить бюджетные деньги, на тупую, я уверен, систему искусственного интеллекта. Чем платить нормальные бабки мужикам, которые работают на тушении пожаров»;

«Что сложного: не посылать тушить пожары заграницу, а послать этих пожарных тушить родные края!»;

«Своего нет, откуда искусственный?»;

«Вырубку леса как скрывали, так и продолжат скрывать»;

«Искусственный интеллект тоже тушить сам будет или сначала в аренду самолёты отдаст зарубежным партнёрам и будет наблюдать, как всё горит синим пламенем», - удивляются граждане в комментариях.
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