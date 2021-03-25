В России за 2021 год значительно вырос средний срок ипотечных кредитов

Средний срок ипотечных кредитов в 2021 году вырос для новостроек на два года (до 20,9 лет), а для вторичного жилья на два с половиной (до 20 лет). Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Как рассказали в ЦБ, средний срок ипотечных кредитов в первом полугодии 2021 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020. Такая тенденция появилась в 2016 году (тогда значения не превышали 15 лет и 14,8 года соответственно), в этом году она усилилась за счет увеличения ипотечных ставок. Как объясняется, с ростом срока кредита заемщики снижали ежемесячный платеж, компенсируя таким образом подорожание жилья.

В Центробанке отметили, что удлинение кредитов позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но приводит к большей величине выплат в целом.

По словам главы «Эквифакса» Олега Лагуткина, долгосрочный заем всегда несет большие риски невозврата, потому что есть опасность падения уровня доходов из-за чего кредитное бремя станет слишком тяжелым.

Помимо роста ипотечных кредитов выросли и сроки кредитования по автозаймам – с 3,8 года до 4,5 года, по потребительским необеспеченным ссудам или займам наличными – с 3,5 года до почти 3,9 года.

Как пояснил газете директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, это связано в том числе с расширением условий кредитования банками, реструктуризацией и рефинансированием, а также с желанием самих заемщиков увеличить размер ссуды.

Отмечается, что удлинение сроков кредитования было вызвано подорожанием недвижимости и транспортных средств за год более чем на 20% на фоне повышения зарплат примерно на величину инфляции, однако такая тенденция усиливает риски дефолта, так как прогнозировать изменение обстоятельств, влияющих на качество погашения задолженности, крайне сложно.