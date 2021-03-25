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В Москве сегодня облачная погода, до 22 градусов тепла, ожидаются дожди

Атмосферное давление неустойчивое и будет понижаться, содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы

Фото: Дмитрий Мальтера

В Москву и Подмосковье в четверг циклон принесет облачную и дождливую погоду. Об этом сообщает ИА «Метеоновости»

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня при преобладании облачной погоды временами пройдут дожди, а наиболее сильные осадки ожидаются ближе к вечеру. 

Температура воздуха в столице прогреется до +20-22 градуса, в Подмосковье до +17-22. Ветер восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление неустойчивое и будет слабо понижаться, содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы.

Как отмечают синоптики, такие погодные условия характерны для конца августа и метеозависимым людям с хроническими недугами, особенно с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, после перенесенных в недавнем прошлом острых бронхолегочных заболеваний, рекомендуется начать готовиться к смене времени года и начать сезонные профилактические лечебные мероприятия по рекомендации врача. 

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