В Москве сегодня облачная погода, до 22 градусов тепла, ожидаются дожди

В Москву и Подмосковье в четверг циклон принесет облачную и дождливую погоду. Об этом сообщает ИА «Метеоновости».

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня при преобладании облачной погоды временами пройдут дожди, а наиболее сильные осадки ожидаются ближе к вечеру.

Температура воздуха в столице прогреется до +20-22 градуса, в Подмосковье до +17-22. Ветер восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление неустойчивое и будет слабо понижаться, содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы.

Как отмечают синоптики, такие погодные условия характерны для конца августа и метеозависимым людям с хроническими недугами, особенно с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, после перенесенных в недавнем прошлом острых бронхолегочных заболеваний, рекомендуется начать готовиться к смене времени года и начать сезонные профилактические лечебные мероприятия по рекомендации врача.