Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей в возрасте до 35 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое распространяет меры поддержки молодёжи жителей столицы в возрасте до 35 лет, ранее он распространялся на людей до 30 лет.

«Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство (для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования). Кроме того, горожане смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения», – говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

Как отмечается, в прошлом году столичная служба занятости помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет, поэтому увеличение возрастного порога до 35 лет поможет найти работу еще большему числу граждан.