Какая польская обувь наиболее популярна у россиян
Нередко выбор падает на продукцию иностранного производства, в частности, фабричную польскую обувь
Когда речь идёт об обуви, к которой всегда предъявляются высокие требования к удобству и качеству, многие соотечественники весьма и весьма избирательны. Нередко выбор падает на продукцию иностранного производства, в частности, фабричную польскую обувь. Рассмотрим основные обувные бренды из Польши, которые завоевали популярность в России и на всём постсоветском пространстве.
Польская обувь на стандартных колодках
Несмотря на то, что Польша не ассоциируется в сознании большинства иностранцев с производством обуви, в этой стране работает немало крупных фабрик по производству туфель, босоножек и ботинок для женщин и мужчин. Польская обувь отшивается как на стандартных колодках, так и производится по индивидуальным эскизам с учётом любых пожеланий заказчиков по цвету, дизайну и материалу.
Большинство производителей специализируются на выпуске обуви Ready-to-wear, которая базируется на стандартных колодках и предлагается в магазинах в традиционной размерной сетке. Яркими представителями крупнейших производителей готовой обуви этой категории являются такие известные польские фабрики, как Badura, Doberman, Elite, Gino Rossi, Krisbut и др. Они специализируются на выпуске качественной мужской, женской и подростковой обуви для повседневной носки, а также для занятий спортом и активного образа жизни.
Фабричная обувь индивидуального дизайна
Польша также может похвастаться достаточно большим количеством обувных фабрик, выпускающих штучный уникальный продукт. Ведущие производители обуви Bespoke могут предложить рынку нестандартную продукцию оригинального дизайна, учитывающего любые пожеланий заказчиков.
Производители такой категории могут предложить индивидуальный пошив обуви стандартного или нестандартного размера, из любых предпочитаемых заказчиков материалов и на уникальной колодке. Это может быть оригинальная платформа или необычная плоская подошва, а также эксклюзивный каблук или танкетка.
Среди наиболее известных польских производителей эксклюзивной обуви на заказ можно отметить такие фабрики, как Aga Prus, Brunon Kaminski, Jan Kielman и др. обувь данной категории, как правило, на порядок дороже, чем продукция масс-маркета, но это с лихвой оправдано эксклюзивностью, штучностью продукции, которой нет ни у кого другого. Услугами фабрик индивидуального пошива обуви пользуются публичные люди и те, кто хочет создать собственный уникальный стиль.