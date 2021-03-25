Какая польская обувь наиболее популярна у россиян

Польская обувь на стандартных колодках

Несмотря на то, что Польша не ассоциируется в сознании большинства иностранцев с производством обуви, в этой стране работает немало крупных фабрик по производству туфель, босоножек и ботинок для женщин и мужчин. Польская обувь отшивается как на стандартных колодках, так и производится по индивидуальным эскизам с учётом любых пожеланий заказчиков по цвету, дизайну и материалу.

Большинство производителей специализируются на выпуске обуви Ready-to-wear, которая базируется на стандартных колодках и предлагается в магазинах в традиционной размерной сетке. Яркими представителями крупнейших производителей готовой обуви этой категории являются такие известные польские фабрики, как Badura, Doberman, Elite, Gino Rossi, Krisbut и др. Они специализируются на выпуске качественной мужской, женской и подростковой обуви для повседневной носки, а также для занятий спортом и активного образа жизни.