Сегодня, в 0:16

"Получается, люди питаются только хлебом и водой?": В сети в шоке от исследования трат россиян

В соцсетях просят для сравнения дать информацию и о том, что едят олигархи

Фото: Агентство "Москва"

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что больше половины граждан тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех субъектов РФ.

«Большинство опрошенных (59 %) тратят на жилье (оплата ЖКУ, аренды жилья или ипотеки) около 10 000 – 20 000 рублей в месяц. Еще 28 % респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7 % участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4 % - от 30 000 до 50 000 рублей, по 1 % - от 50 000 до 75 000 рублей или более», - говорится в исследовании.

В то же время 40 % респондентов рассказали, что тратят на продукты от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29 % опрошенных - от 5 до 10 тысяч рублей, 10 % - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4 % - до 3 тысяч рублей. При этом 14 % оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тысяч рублей и 3 % - от 50 тысяч рублей.

«Чаще всего жители России отмечали, что экономят на походах в рестораны и кафе - это отметили 71 % опрошенных. Еще 69 % респондентов рассказали, что стараются меньше тратить на развлечения. 61 % участников исследования экономят на покупке новых гаджетов, а 60 % - на покупке новой одежды», - добавили в исследовании.

Кроме того, половина опрошенных (54 %) стараются снизить расходы на отпуск, 52 % - хотели бы тратить меньше на подписки и стриминговые сервисы, 51 % - на покупку бытовой техники, а 50 % - на средства для красоты. Меньше всего респондентов экономят на подарках для друзей и родственников (35 %), а также на интернете и мобильной связи (18 %).

Получилось довольно любопытное, но при этом шокирующее по цифрам исследование, что, естественно, сразу же заметили в соцсетях. Россияне внимательно изучили цифры и сделали выводы.

«10 % - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4 % - до 3 тысяч рублей на еду! Это, наверное, новые приезжие россияне, которые на дошираке сидят?» - удивился цифрам читатель.

«43% тратят на еду меньше 10 тысяч в месяц… Чем они питаются? Хлебом и водой?» - в шоке россиянка.

«Траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей... У какой большей части? В регионах зарплаты в среднем 15 тысяч, редко 20. Откуда 25 на еду? Враньё», - не поверил исследованию житель провинции.

«Расскажите лучше, сколько олигархи тратят на еду, и что едят?» - иронично подмечает читатель.

«Простая арифметика: пенсия у старой знакомой 12 тысяч, квартплата при этом - 3,5 летом и 6,5 зимой. Потрать на еду 10 тысяч и ни в чем себе не отказывай. А у кого-то машинами вывозят нал из квартиры и золотые унитазы из дома. Каждому свое. Среди какой категории населения был опрос?» - уточняет пенсионер.

«Я проголосую за ту партию, которая введёт минимальную оплату труда как 250 рублей в час», - рассказывает о своих предпочтениях на выборах россиянин.

«Опрос Левады: 52 % россиян в течение 2021 года вынуждены были отказываться от покупки одежды и обуви из-за нехватки денег; 39 % по той же причине отказывались от покупки продуктов. 39 % россиян - это почти 60 миллионов человек. 60 миллионам человек в стране не хватает на еду!» - в шоке экономист.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 5 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 6 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 6 дней назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 54 минуты назад

"Быдлоконтингент во власти - страшно и опасно для окружающих!" В сети обсуждают проверку прокуратуры Красноярска

Политика 57 минут назад

Бывшая пресс-секретарь Путина: Меня задевало, что в других странах женщин среди официальных лиц больше, чем в РФ

Общество 1 час назад

"Партийцы из "ЕдРа" - берите на заметку": в сети привели в пример членам партии власти экс-министра из Афганистана

Общество 1 час назад

"Такая движуха началась – жалко выборы редко": в сети разнесли Титова с его инициативой о создании второго пенсионного фонда

Недвижимость 1 час назад

С 2020 года цены на квартиры в новостройках выросли на четверть

Общество 1 час назад

"Пенсионерам выплатят подаяние, и уровень бедности упадёт до 0%": в сети обсуждают цифры, представленные Минтруда

Общество 1 час назад

"Сначала принудили вакцинироваться и носить маски, а потом ля-ля-ля": в сети обсуждают слова Путина и Собянина

Происшествия 1 час назад

В Тольятти сотрудник бумажной фабрики скончался, попав в резальный аппарат

Общество 1 час назад

"И как Путину не стыдно делать подачки прямо перед выборами?": В сети недовольны действиями президента

Политика 2 часа назад

Порошенко обвинил Зеленского в том, что на него напали с зелёнкой. Нападавший задержан

Общество 4 часа назад

Износ настоящего

Общество 4 часа назад

Православный КамАЗ, индексация сверх инфляции для силовиков и "честный шантаж" Путина: новости к вечеру 24 августа

Общество 6 часов назад

Минюст: "Дождь"* признан иноагентом, поскольку получил от Еврокомиссии более €130 тыс.

Общество 7 часов назад

Покупаешь планшет, айфон, ноутбук? Заплати процент Михалкову, друг!

Общество 7 часов назад

"Жалкая подачка с наших же налогов": россияне высказали Путину из-за указа о выплатах пенсионерам

Общество 8 часов назад

Дмитрий Шпаро: "Какая же я легенда? Я - действующий человек"

Политика 8 часов назад

Предвыборная арифметика

Общество 8 часов назад

В Госдуме согласились обсудить критерии занесения СМИ и журналистов в список иноагентов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика