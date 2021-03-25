"Получается, люди питаются только хлебом и водой?": В сети в шоке от исследования трат россиян

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что больше половины граждан тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех субъектов РФ.

«Большинство опрошенных (59 %) тратят на жилье (оплата ЖКУ, аренды жилья или ипотеки) около 10 000 – 20 000 рублей в месяц. Еще 28 % респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7 % участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4 % - от 30 000 до 50 000 рублей, по 1 % - от 50 000 до 75 000 рублей или более», - говорится в исследовании.

В то же время 40 % респондентов рассказали, что тратят на продукты от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29 % опрошенных - от 5 до 10 тысяч рублей, 10 % - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4 % - до 3 тысяч рублей. При этом 14 % оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тысяч рублей и 3 % - от 50 тысяч рублей.

«Чаще всего жители России отмечали, что экономят на походах в рестораны и кафе - это отметили 71 % опрошенных. Еще 69 % респондентов рассказали, что стараются меньше тратить на развлечения. 61 % участников исследования экономят на покупке новых гаджетов, а 60 % - на покупке новой одежды», - добавили в исследовании.

Кроме того, половина опрошенных (54 %) стараются снизить расходы на отпуск, 52 % - хотели бы тратить меньше на подписки и стриминговые сервисы, 51 % - на покупку бытовой техники, а 50 % - на средства для красоты. Меньше всего респондентов экономят на подарках для друзей и родственников (35 %), а также на интернете и мобильной связи (18 %).

Получилось довольно любопытное, но при этом шокирующее по цифрам исследование, что, естественно, сразу же заметили в соцсетях. Россияне внимательно изучили цифры и сделали выводы.

«10 % - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4 % - до 3 тысяч рублей на еду! Это, наверное, новые приезжие россияне, которые на дошираке сидят?» - удивился цифрам читатель.

«43% тратят на еду меньше 10 тысяч в месяц… Чем они питаются? Хлебом и водой?» - в шоке россиянка.

«Траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей... У какой большей части? В регионах зарплаты в среднем 15 тысяч, редко 20. Откуда 25 на еду? Враньё», - не поверил исследованию житель провинции.

«Расскажите лучше, сколько олигархи тратят на еду, и что едят?» - иронично подмечает читатель.

«Простая арифметика: пенсия у старой знакомой 12 тысяч, квартплата при этом - 3,5 летом и 6,5 зимой. Потрать на еду 10 тысяч и ни в чем себе не отказывай. А у кого-то машинами вывозят нал из квартиры и золотые унитазы из дома. Каждому свое. Среди какой категории населения был опрос?» - уточняет пенсионер.

«Я проголосую за ту партию, которая введёт минимальную оплату труда как 250 рублей в час», - рассказывает о своих предпочтениях на выборах россиянин.

«Опрос Левады: 52 % россиян в течение 2021 года вынуждены были отказываться от покупки одежды и обуви из-за нехватки денег; 39 % по той же причине отказывались от покупки продуктов. 39 % россиян - это почти 60 миллионов человек. 60 миллионам человек в стране не хватает на еду!» - в шоке экономист.