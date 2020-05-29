Петербуржец потребовал с "Первого канала" 10 млн рублей компенсации из-за негативных новостей

Петербургский адвокат Игорь Мирзоев подал в суд на АО «Первый канал» из-за большого количества негативных новостей, которые стали причиной его плохого самочувствия и потребовал от телеканала компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Иск адвоката был передан в производство судье Петроградского районного суда.

В иске петербуржец указал, что ему пришлось обратиться к психологу из-за своего общего психологического состояния. Его эмоциональная устойчивость была нарушена, начались панические атаки, появились навязчивые мысли.

«Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости. Простой арифметический расчет позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций», – говорится в иске.

Мирзоев требует компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, стоимость посещений психолога в размере 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.